معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از جابه‌جایی بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی استان از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مهدی شهابی اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال ۲ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۹۹۴ مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی این استان جابه‌جا شدند که این میزان جابجایی مسافر در قالب ۲۰۷ هزار و ۷۶۷ سفر صورت گرفته است.

وی افزود: بررسی آمار‌های ثبت شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که میزان انجام سفر در محور‌های مواصلاتی استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به تغییرات آماری در حوزه جابه‌جایی مسافر، گفت: با وجود افزایش تعداد سفرها، آمار مسافران جابه‌جا شده در بازه زمانی مورد نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساخت‌های ناوگان مسافری استان پرداخت و عنوان کرد: در حال حاضر هزار و ۲۹۸ دستگاه ناوگان مسافری در قالب اتوبوس، مینی‌بوس و سواری پلاک عمومی، وظیفه خدمات‌رسانی به هموطنان را بر عهده دارند.

وی یادآور شد: این ناوگان با بهره‌گیری از توان هزار و ۷۰۰ راننده فعال در بخش مسافری استان بوشهر، کار جابه‌جایی ایمن مسافران در محور‌های برون‌شهری را انجام می‌دهند.

شهابی در پایان یادآور شد: نظارت بر عملکرد ناوگان و ارتقای سطح ایمنی و کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران، از اولویت‌های اصلی این اداره کل در مسیر خدمت‌رسانی به مردم است.