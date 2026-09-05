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رئیس بنیاد زنان متخصص گفت: الگوی سوم زن، راهحلی است که رهبر شهید انقلاب برای حضور عزتمندانه و مؤثر زنان در جامعه مطرح کرد؛ الگویی که زن ایرانی را نه منفعل میخواهد و نه ابزار سرمایهداری غرب.
سمیه رفیعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: وقتی الگوی سوم زن برای بانوی ایرانی مطرح میشود، زن ایرانی در واقع زن ابزار سرمایهداری غرب نیست و زن منفعل شرقی هم نیست؛ بنابراین این خاصیت جدید و راهحل جدیدی است که به زنان ایران و البته کل زنان عالم معرفی میشود.
وی با تأکید بر ضرورت حضور زنان در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی گفت: بانوان باید به وظایف شخصی خود در محیط کار و زندگی عمل کنند و در عین حال در میدان سیاست، صحنه انقلاب و کارهایی که نظام اجتماعی از آنان میطلبد نیز حضور داشته باشند.
رئیس بنیاد زنان متخصص با اشاره به ظرفیتهای بانوان متخصص و مسئول برای تحقق الگوی سوم زن مسلمان اظهار کرد: بانوان متخصص و مسئول برای تحقق این الگو برنامهها و ایدههایی دارند و حوزههای مختلف تخصصی خانمها را به یکدیگر همرسانی میکنیم.
رفیعی ادامه داد: حتماً نیاز است متناسب با الگوی سوم زن مسلمان، کارهایی اتخاذ شود و زیرساختهای لازم برای حضور مؤثر زنان فراهم شود.
وی همچنین بر ضرورت تغییر نگاه سیاستگذاران نسبت به حضور زنان تأکید کرد و گفت: باید نگاه و باور سیاستگذارانمان را نسبت به حضور ارزشمند زنان، در مسیر همان اعتقاد و باور رهبر شهید، در فضای ساختاری و فضای تصمیمگیری ارتقا دهیم تا انشاءالله بهای بیشتری به حضور زنان داده شود.
در این مراسم، همزمان با آستانه چهلمین روز وداع با رهبر شهید انقلاب، دیدگاههای ایشان درباره جایگاه زنان و «الگوی سوم زن مسلمان» در جمع بانوان متخصص و تأثیرگذار کشور بازخوانی شد.
در این برنامه همچنین با اشاره به بیانات رهبر شهید درباره زنان شهید و مادران شهدا، بر نقشآفرینی زنان ایرانی در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و تخصصی تأکید شد.