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استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیت نخبگان، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان با نیازهای استان گفت: آذربایجان غربی میتواند با استفاده از فناوریهای داخلی، مسائل حوزههایی همچون کشاورزی، پسماند، آب و سلامت را هدفمندتر حل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیت نخبگان، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان با نیازهای استان گفت: آذربایجان غربی میتواند با استفاده از فناوریهای داخلی، مسائل حوزههایی همچون کشاورزی، پسماند، آب و سلامت را هدفمندتر حل کند.
رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، در نشست حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان، مستعدان و مسئولان استانی، با اشاره به اهمیت نقش سرمایه انسانی در توسعه استان، اظهار کرد: هدف ما این است که شایستگان و نیروهای توانمند را در مجموعههای مختلف استان شناسایی و جذب کنیم و تا حد امکان زمینه ماندگاری نخبگان در آذربایجان غربی را فراهم آوریم.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای شناسایی و بهکارگیری نیروهای نخبه، افزود: این موضوع نباید صرفاً به دستگاههای دولتی محدود شود و باید ظرفیت مجموعههای غیردولتی، صنایع و بنگاههای اقتصادی نیز برای جذب نیروهای توانمند مورد توجه قرار گیرد. ممکن است یک نخبه یا متخصص در حوزهای مانند صنعت، پتروشیمی یا سایر بخشهای اقتصادی قابلیت و تخصصی داشته باشد که برای همان مجموعه بسیار ارزشمند باشد؛ بنابراین باید سازوکاری برای شناسایی این افراد و معرفی آنها به بخشهای متقاضی ایجاد شود.
رحمانی همچنین به همکاری استانداری با اتاق بازرگانی در حمایت از نخبگان اشاره کرد و گفت: در همین راستا با اتاق بازرگانی ایران نیز تفاهمهایی انجام شده و حمایتهایی برای نخبگان و دانشجویان مستعد در نظر گرفته شده است تا علاوه بر شناسایی این افراد، بخشی از نیازهای آنها برای ادامه فعالیت علمی و تخصصی تأمین شود.
استاندار آذربایجان غربی در ادامه، توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی را یکی از نیازهای جدی استان دانست و اظهار کرد: با توجه به موقعیت مرزی آذربایجان غربی و حجم قابل توجه تجارت و فعالیتهای اقتصادی، وجود زیرساختهای آزمایشگاهی تخصصی و مرجع از اهمیت ویژهای برخوردار است. در برخی حوزهها هنوز آزمایشگاههای مورد نیاز در استان وجود ندارد و همین مسئله میتواند فرآیند فعالیت اقتصادی و تولیدی را طولانی و پرهزینه کند.
رحمانی از آمادگی استانداری برای حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاههای تخصصی در استان خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی و مجموعههایی که در این حوزه ظرفیت دارند میتوانند با معاونت اقتصادی استانداری ارتباط برقرار کنند. استانداری آمادگی دارد در زمینه تأمین تسهیلات و فراهم کردن زمینه استقرار مجموعههای تخصصی همکاری کند تا آزمایشگاههایی ایجاد شوند که بتوانند به استان و حتی مناطق پیرامونی خدمات ارائه دهند.
استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت توسعه تجهیزات و خدمات تخصصی در حوزه پزشکی نیز خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت باید تلاش کنیم تجهیزات و فناوریهای بهروز در داخل استان در دسترس مردم قرار گیرد و شهروندان برای دریافت برخی خدمات و دسترسی به تجهیزات مورد نیاز، ناچار به مراجعه به خارج از استان یا کشور نباشند.
او افزود: در حوزههایی که استان دارای ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی، معدنی و تجاری است نیز باید زیرساختهای آزمایشگاهی متناسب ایجاد شود تا زنجیره خدمات تخصصی در داخل استان شکل بگیرد. ایجاد چنین زیرساختهایی علاوه بر کاهش هزینه و زمان، میتواند به توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش توان رقابت استان کمک کند.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، کشاورزی هوشمند و فناوریهای مرتبط با مدیریت منابع آب را از دیگر حوزههای مورد توجه استان دانست و اظهار کرد: آذربایجان غربی نیازمند استفاده جدیتر از فناوریهای نوین در بخش کشاورزی و بهویژه آبیاری هوشمند است و استانداری از طرحها و فناوریهایی که بتوانند در این زمینه به حل مسائل واقعی استان کمک کنند، حمایت خواهد کرد.
وی همچنین موضوع پسماند را یکی از مسائل مهم استان عنوان کرد و گفت: در بازدید از ظرفیتهای فناورانه و نمایشگاه، مشاهده طرحهای مرتبط با حوزه پسماند برای من بسیار امیدوارکننده بود. این حوزه از جمله زمینههایی است که استان میتواند بهعنوان مشتری فناوریهای داخلی وارد عمل شود و از راهکارهای فناورانه برای حل مسائل خود استفاده کند.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان، ضرورت توجه جدیتر به مسئله دریاچه ارومیه را مورد تأکید قرار داد و گفت: دریاچه ارومیه یک ظرفیت ارزشمند و عنایت الهی برای استان است و باید برای آن از ظرفیتهای علمی و فناورانه به شکل جدی استفاده کنیم. تشکیل یک گروه علمی و تخصصی برای بررسی مستمر مسائل دریاچه و ارائه راهکارهای مبتنی بر دانش میتواند ارزشمند باشد.
رحمانی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان در مدیریت منابع آب تأکید کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، بازگشایی مسیر رودخانههایی است که به دریاچه ارومیه منتهی میشوند تا در زمان بارش، آب بتواند بدون مانع در مسیر طبیعی خود جریان پیدا کند. تجربه سال گذشته نیز نشان داد که این اقدامات میتواند در افزایش ورود آب به دریاچه مؤثر باشد.
استاندار آذربایجان غربی در پایان با تأکید بر ضرورت پیوند میان ظرفیت نخبگان، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: حل مسائل استان باید با تکیه بر ظرفیت علمی و فناورانه موجود و متناسب با نیازهای واقعی آذربایجان غربی دنبال شود. استانداری نیز آماده است با فراهم کردن زمینههای اجرایی، مالی و زیرساختی، از طرحهایی که بتوانند مسائل استان را با استفاده از دانش و فناوری حل کنند، حمایت کند.
این رویکرد با محورهای مطرحشده در معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور نیز همراستا است؛ رویکردی که بر اتصال دانشگاه، صنعت، دولت، سرمایه و بازار و حرکت از تولید فناوری به خلق نوآوری و در نهایت ایجاد قابلیتهای پایدار و مسئلهمحور تأکید دارد.