به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از امروز شنبه با یک بازی آغاز می‌شود و روز‌های یکشنبه و دوشنبه با برگزاری ۸ دیدار دیگر پیگیری می‌شود.

در یکی از یدار‌های این هفته تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر میزبان خیبر خرم آباد است.

سیدرضا مهدوی با کمک‌های علیرضا ایلدروم، حامد تازه پور و رسول اولیایی این بازی را سوت می‌زند. حسین خانبان ناظر این دیدار است و موعود بنیادی فرد و علی احمدی داور VAR هستند.

اسامی قضاوت کننده‌های هر یک از بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵

تراکتور تبریز - گل گهر سیرجان

داور: وحید زمانی کمک ها: هادی طوسی، سعید محمدی، حسین اسماعیلی ناظر: علی اصغر مومنی داور VAR: ایمان کهیش کمک: شبیر بهروزی

یکشنبه ۱۵ شهریور

پیکان تهران - نفت آبادان

داور: حامد سیری کمک ها: علی احمدی، سامان سحاب منش، میثم صفاری ناظر: محمود رفیعی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: ریحانه شیرازی

سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان

داور: مهرداد خسروی کمک ها: بهمن عبدالهی، اسماعیل احمدی، میلاد کهزادی ناظر: رسول فروغی داور VAR:حسین امیدی کمک: فرهاد امینی

چادرملو اردکان - شمس آذر قزوین

داور: شاهین یزدانی کمک ها: سعید زیبا، علی فراهانی و پوریا افشاریان ناظر: حیدر شکور داور VAR: احسان اکبری کمک: مسعود حقیقی

آلومینیوم اراک - استقلال

داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، مهدی سیفی و امیر ایار ناظر: آرمان اسعدی داور VAR:محمدرضا تارخ کمک: کیوان علیمحمدی

دوشنبه ۱۶ شهریور

پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان

داور: میثم حیدری کمک ها: فرهاد مروجی، محسن سلطانی و علی بای ناظر: بهزاد حسینی تقوی داور VAR: علی سام کمک: آتنا لشنی

نساجی مازندران - خیبر خرم آباد

داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: علیرضا ایلدروم، حامد تازه پور و رسول اولیایی ناظر: حسین خانبان داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: علی احمدی

مس شهربابک - ملوان بندرانزلی

داور: شهاب محمدی کمک ها: علی اکبر نوری، فرزاد شیرمردی و غلامرضا ادیبی ناظر: قاسم واحدی داور VAR: مهناز ذکائی کمک: فرزاد منصوری

فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز

داور: ناصر جنگی کمک ها: حسین مرادی، سعید باهنر و بهزاد بارانی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: احمد محمدی کمک: بهاره سیفی نهاوندی