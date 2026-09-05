قنات ۸۰۰ ساله روستای سَروستان بم ،بعد از گذشت ۳۰ سال دوباره احیا وبه آب دهی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدت ۳۰ سال بودکه قنات روستای سروستان بم خشک شده بود، اما دوباره احیا و جاری شد.

جاری شدن این قنات کهن باعث خوشحالی کشاورزان دامداران شده و جوانان دوباره به روستا خود باز گشتند.

عباس رخشان مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: جهاد کشاورزی سال گذشته ۱۰۰ میلون تومان اعتبار برای احیا این قنات گذاشت و با تلاش و کمک کشاورزان و خود یاری آنان توانستیم این قنات را باد از سی سال خشک شدن احیا کنیم وامید در دل کشاورزان زنده شده است.