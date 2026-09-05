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با حکم معاون سیما، منصور قصریزاده به عنوان مدیر شبکه قرآن و معارف سیما منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون سیما در این حکم، بر تقویت جایگاه شبکه قرآن و معارف سیما در حوزه تلاوت و آموزش قرآن کریم، تولید و ترویج برنامههای قرآنی و دینی و پاسخگویی به نیازهای مخاطبان دراین حوزه تأکید کرده است.
در متن حکم آمده است:
«ایران اسلامی در ساحات فکری و اجتماعی، از مواهب مکتب وحی و ولایت در همیشه تاریخ برخوردار بوده و با ظهور انقلاب اسلامی وارد مرحله تازهای از حیات طیبه قرآنی شده است.
عبور از پرتگاههای تحجر و تجدد نیازمند تازهگردانی دائمی انگیزهها و اندیشههای معنوی است که جز با اعتصام به اسلام ناب و حساسیت نسبت به جلوههای گوناگون اسلام آمریکایی، ممکن نیست.
در این زمان که انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در رویارویی مستقیم با جبهه باطل است، میبایست مبتنی بر آموزههای امام راحل و امام شهیدمان و مسیری که رهبر معظم انقلاب روشن فرمودهاند، بیشازپیش چشم به این افق بلند دوخت.
شبکه قرآن و معارف سیما باید با برنامهریزی مناسب، طراحیهای هنرمندانه و خلاقانه و توجه ویژه به تلاوت قرآن کریم و توسعه برنامههای قرآنی، بهویژه برای نوجوانان و جوانان، بکوشد و با تکیه بر آموزههای اهلبیت (ع)، بهرهگیری از ظرفیت قاریان، حافظان و استادان قرآن کریم و همچنین پاسخگویی به نیازهای مخاطبان در حوزه قرآن و معارف، این مأموریت را محقق نماید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و استعانت از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، با بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند موجود و استفاده از نیروهای متخصص و متعهد، زمینه گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم و ارتقای جایگاه رسانهای شبکه قرآن و معارف سیما در مأموریت خود و بهعنوان یکی از زنجیرههای مهم سازمان صداوسیما فراهم شود.
در این راستا لازم میدانم از زحمات مؤثر و خدمات مخلصانه برادر عزیزم، جناب آقای حجتالاسلام حسین نطنزی، در مدت سرپرستی این شبکه، علیالخصوص در قریب به ۲۰۰ روز دفاع مقدس سوم، قدردانی نموده و دوام توفیقات ایشان را مسألت نمایم.»