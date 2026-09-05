رییس پلیس راه خوزستان با اشاره به اینکه تخطی از سرعت مجاز بیشترین عامل تصادفات جاده‌ای در استان است، گفت: بی‌توجهی راننده به جلو، خوزستان را با چالش مواجه کرده و به نیرو‌های راهنمایی و رانندگی تاکید شده است در این خصوص با متخلفان برخورد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند اظهار کرد: با تجزیه و تحلیلی که از تصادفات در حوزه برون شهری به خصوص در پنج ماه گذشته انجام شده، می‌توان به این نتیجه رسید که تخطی از سرعت مجاز بیشترین عامل تصادفات جاده‌ای در استان خوزستان است. تنظیم حداکثر سرعت در جاده‌های داخل کشور به این معنی است که راننده تا سرعت تعیین‌شده می‌تواند سوژه خطر را کنترل کند و سرعت بیش از این، اجازه کنترل خطر را به راننده نمی‌دهد و ممکن است باعث واژگونی خودرو یا برخورد با ماشین‌های جانبی و روبه‌و شود.

وی ادامه داد: حداکثر سرعت در جاده دوطرفه اصلی در روز ۹۵ کیلومتر بر ساعت، در بزرگراه‌ها برای سواری و وانت ۱۱۰ و برای کامیون، کامیونت، مینی‌بوس و اتوبوس ۱۰۰ کیلومتر و در آزادراه‌ها مانند خلیج فارس و پل زال برای سواری ۱۲۰ و برای کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت است.

رئیس پلیس راه خوزستان بیان کرد: اگر راننده‌ای سرعت بحرانی و ۳۰ کیلومتر بالای مجاز داشته باشد، خودروی او به مدت پنج روز توقیف و برای تست سلامت روحی، روانی، بینایی، شنوایی و تعادل و فرمان‌پذیری دست و پا به نیروی انتظامی معرفی می‌شود و اطلاعات او در بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر قرار می‌گیرد. نیرو‌های راهنمایی و رانندگی فعال هستند و دستور قضایی برای این کار گرفته شده است.

حسنوند گفت: خستگی و خواب‌آلودگی دومین عامل تصادفات جاده‌ای است. با توجه به گرما و مسیر‌های طولانی بین شهری مانند اهواز تا اندیمشک، مسجد سلیمان، آبادان یا خرمشهر، رانندگان باید بین مسیر استراحت کنند و هر دو ساعت پیاده شوند. بعضی از رانندگان به این موضوع بی‌توجهی می‌کنند و فکر می‌کنند که توانایی لازم برای رانندگی طولانی را دارند در صورتی که مغز خسته می‌شود و این خستگی ممکن است باعث تصادف شود. همچنین رانندگان باید از مصرف دارو‌ها و خوراکی‌های خواب آور پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: سومین عامل مهم تصادفات جاده‌ای نقص فنی خودرو است بنابراین رانندگان باید قبل از به حرکت درآمدن به ترمز، لاستیک، جلوبندی، جعبه فرمان، چراغ‌ها، برف پاک‌کن و سلامت آنها دقت کند.

حسنوند بیان کرد: توجه کافی راننده به جلو و صحبت نکردن با تلفن یا سرنشینان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بی‌توجهی راننده به جلو، استان خوزستان را با چالش مواجه کرده و به نیرو‌های راهنمایی و رانندگی تاکید شده است در این خصوص با متخلفان برخورد کنند.

وی افزود: سبقت غیرمجاز پنجمین عامل تصادفات جاده‌ای در خوزستان است. بالای ۷۰ درصد جاده‌های استان خوزستان دوطرفه هستند؛ یعنی یک مسیر برای رفت و یک مسیر برای بازگشت است. یک خط‌کشی این دو مسیر را از هم جدا می‌کند و کوچکترین انحراف به چپ و بی‌توجهی به جلو و اقدام به سبقت می‌تواند باعث تصادف مرگبار شود. به تازگی در روز قبل اربعین نیز حادثه تلخی در جاده خرمشهر اتفاق افتاد و چهار نفر جان خود را به علت بی‌توجهی یک راننده و انحراف به چپ از دست دادند.

رئیس پلیس راه خوزستان بیان کرد: اگر رانندگان این پنج نکته را رعایت کنند و عجله نکنند، بسیاری از معضلات رانندگی در حوزه تصادفات بدون شک کاهش پیدا خواهد کرد. تفاوت زمانی به مقصد رسیدن بین رانندگی با سرعت ۱۳۰ و سرعت ۹۰ کیلومتر تنها به اندازه زمان سرد شدن یک لیوان چای داغ است.