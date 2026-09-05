به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پیام سعید جلیلی آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت مصطفی عزیز و همکاران گرامی‌اش تمام دوستان را به سوگ نشاند.

اخلاص، صفا، مجاهدت و بی ادعایی مصطفی از او گوهری در تراز فرزندان انقلاب اسلامی ساخته بود که گویا فراق امام شهید را نتوانست تحمل کند.

خداوند این رهرو صدیق راه ولایت را با شهدا محشور فرماید و به خانواده عزیز او اجر، صبر و آرامش دهد.

سعید جلیلی ۱۴ شهریور

پنج شنبه دوازدهم شهریور ماه در برخورد یک دستگاه تیبا با کامیون در جاده شاهرود ـ مجن، سه تن از کارکنان حوزه هنری شاهرود (مصطفی واحدی رئیس حوزه هنری شاهرود، محمد عبادیانی مسئول دفتر تئاتر و نمایش حوزه هنری شاهرود و مریم سادات میرحسینی مسئول دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری شاهرود) جان باختند و یک نفر مصدوم شد. این افراد در حال بازگشت از ماموریت کاری بودند.