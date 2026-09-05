رئیس پلیس راه راهور فراجا از ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۴ امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: با توجه به ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از شمال به جنوب، مقرر شد از ساعت ۱۴:۰۰ امروز، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) این ۲ محور ممنوع شد.

وی افزود: هر ۲ محور فوق از شمال به جنوب یک‌طرفه شده و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به اینکه : در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های میانک، مکارود، دزدبند و هریجان، ترافیک سنگین گزارش شده است.تصریح کرد:

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال نیز حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا شهرستانک، ترافیک سنگین جریان دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در محور هراز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین است.

سردار کرمی‌اسد درباره وضعیت آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران گفت: در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محور‌های شمالی تصریح کرد: محور‌های شمالی کشور اکنون فاقد مداخلات جوی است و از رانندگان درخواست می‌شود با توجه به حجم بالای ترافیک و اعمال محدودیت‌های تردد، ضمن رعایت مقررات و سرعت مطمئنه، از سفر‌های غیرضروری در محور‌های پرتردد پرهیز کنند.