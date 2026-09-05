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رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تعداد مجوزهای صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور از مرز ۱۰ میلیون عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی،در آخرین روز نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۵ با اشاره به دستاوردهای درگاه ملی مجوزها در مسیر اصلاح نظام مجوزدهی کشور، کاهش فرآیندهای اداری و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به مجوزها را از مهمترین نتایج این تحول عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه کاهش بروکراسی و کوتاه شدن مسیر دریافت مجوز صرفاً به معنای حذف چند مرحله اداری نیست، اظهار کرد: زمان و انرژی فعالان اقتصادی که پیش از این صرف پیگیری و دریافت مجوز میشد، اکنون میتواند در مسیر اداره، توسعه و رونق کسبوکارها صرف شود.
محضرنیا همچنین عبور از مرز ۱۰ میلیون مجوز را حاصل یک فرآیند تدریجی و نتیجه همکاری دستگاههای متولی صدور مجوز دانست و افزود: در این مسیر تلاش شده است فرآیندهای غیرضروری حذف و ارائه خدمات به متقاضیان، شفافتر و سادهتر شود.
بر اساس این گزارش، صدور ۱۰ میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، بیانگر گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی در فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار و حرکت این فرآیند به سمت شفافیت بیشتر، کاهش بروکراسی و تسهیل شروع فعالیتهای اقتصادی است.