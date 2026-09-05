۸ زندانی جرایم غیرعمد در تربت‌ حیدریه از زندان آزاد شدند و ۵۳ زندانی محکوم مالی دیگر، چشم‌ انتظار یاری خیران هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دادگستری شهرستان تربت‌ حیدریه گفت: در پویش خیرخواهانه نذر هشتم که با هدف گره‌ گشایی از مشکلات خانواده‌ های نیازمند برگزار شد، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادسازی این هشت زندانی محکوم مالی هزینه شد.

علیرضا محولاتی با اشاره به ادامه این حرکت خداپسندانه و برنامه‌ ریزی برای آزادی زندانیان بیشتر، گفت: طبق برنامه‌ ریزی‌ های انجام شده، پیش‌ بینی می‌ شود تا پایان امسال، ۳۰ نفر دیگر از محکومان مالی جرایم غیرعمد از زندان آزاد شوند.

پویش «نذر هشتم» به همت فعالان فرهنگی و خیران مسجدی تربت‌ حیدریه، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و نوع‌ دوستی و در راستای حمایت از زندانیان نیازمند برگزار می‌ شود.