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محمدکاظم آلصادق با حضور در غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در نمایشگاه کتاب بیستوهفتم بغداد، از آثار عرضهشده بازدید کرد و با روند معرفی کتابهای ایرانی به مخاطبان عراقی آشنا شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،محمدکاظم آلصادق؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و حجتالاسلاموالمسلمین غلامرضا اباذری؛ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق از غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران در بیستوهفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد بازدید کردند.
آلصادق در این بازدید با آثار و کتابهای عرضهشده در غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران آشنا شد و درباره موضوعات و عناوین برخی کتابها پرسوجو کرد. همچنین گزارشی از میزان استقبال و علاقه مخاطبان عراقی به آثار ایرانی به وی ارائه شد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در ادامه از پیشنهاد نماینده خانه کتاب و ادبیات ایران در نمایشگاه برای تاسیس یک انتشارات دائمی با هدف عرضه و معرفی کتابهای ایرانی در بغداد استقبال کرد و این اقدام را زمینهای مناسب برای تقویت ارتباطات فرهنگی میان ایران و عراق و دسترسی بیشتر مخاطبان عراقی به آثار ایرانی دانست.
بیستوهفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد از دوم سپتامبر ۲۰۲۶ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بغداد آغاز به کار کرده است. این رویداد فرهنگی با حضور بیش از ۶۰۰ ناشر و مشارکت ۲۳ کشور، یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و نمایشگاهی عراق به شمار میرود و فرصتی برای تبادل فرهنگی، معرفی آثار و گسترش ارتباط میان ناشران و اهالی فرهنگ کشورهای مختلف فراهم کرده است.
خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیستوهفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد حضور دارد.