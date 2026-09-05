مسابقات شمشیربازی قهرمانی دختران کشور در رشته اسلحه اپه، با معرفی نفرات برتر در سه رده سنی به میزبانی شهر شیراز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات شمشیربازی قهرمانی دختران کشور در رشته اسلحه اپه، با معرفی نفرات برتر در سه رده سنی به میزبانی شهر شیراز به پایان رسید.

این رقابت‌ها که در قالب «جام شهید خلبان مجید کاظمی» برگزار شد، شاهد حضور ۱۵۰ شمشیرباز از سراسر کشور در سالن ورزشی پهلوان نصیری شیراز بود. شرکت‌کنندگان در این رویداد ورزشی در سه رده سنی «سپهر»، «نهال» و «آتیه» برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر پیکار کردند.

در پایان این رقابت‌ها که با هدف استعدادیابی و ارتقای سطح فنی ورزشکاران اجرا شد، نتایج زیر به دست آمد:

رده سنی سپهر (۱۱ تا ۱۳ سال): السا معصومی از کرج به مقام قهرمانی رسید.

رده سنی نهال (۹ تا ۱۱ سال): درسا شیشه‌گر از اصفهان بر سکوی نخست ایستاد.

رده سنی آتیه (۱۳ تا ۱۵ سال): نازنین‌زهرا ایزدی از یزد عنوان قهرمانی را کسب کرد.

این طرح ورزشی با هدف شناسایی استعداد‌های برتر در رده‌های سنی پایه انجام شد و برترین‌های هر رده برای حضور در اردو‌های ملی محک خوردند.