مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌ها برای تعیین تکلیف اموال تملیکی استان گفت: تعیین تکلیف هر چه زودتر این اموال در انبار‌های استان فرصت بازگشت منابع راکد به چرخه تولید، تجارت و خدمات را افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید احمدی در نشستی با موضوع تعیین تکلیف اموال تملیکی در محل این اداره کل بیان کرد: پیگیری هدفمند مسائل و هم‌افزایی مستمر میان دستگاه‌های مسئول در حوزه اموال تملیکی از وظایف این اداره کل است و این رویکرد، می‌تواند زمینه را برای جلوگیری از رسوب کالاها، حفظ ارزش اقتصادی اموال و بازگرداندن ظرفیت‌های راکد به چرخه شفاف اقتصاد فراهم کند.

وی گفت: تعیین‌تکلیف سریع و قانونی اموال تملیکی، تنها یک فرآیند اداری نیست بلکه اقدامی موثر برای صیانت از سرمایه‌های عمومی، کاهش هزینه‌های نگهداری، جلوگیری از افت ارزش کالا‌ها و تقویت شفافیت اقتصادی به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اهمیت همکاری همه‌جانبه میان نهاد‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول در حوزه اموال تملیکی، خواستار پیگیری جدی مسائل موجود و برداشتن موانع از مسیر تعیین‌تکلیف اموال شد.

جواد کاظم نسب الباجی اظهار کرد: استفاده به‌موقع از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی امری ضروری است که از ایجاد وقفه در فرآیند‌های مالی و اقتصادی استان جلوگیری می‌کند و کارآمدی نظام اقتصادی خوزستان را افزایش می‌دهد.