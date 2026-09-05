فرمانده کل انتظامی کشور گفت: افتتاح دبیرستان شبانه روزی هوشمند پلیس، مصداق بارزی از این پیشرفت و پویایی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در آیین افتتاح و بهره‌برداری مجتمع آموزشی و فرهنگی سپهبد شهید محمد باقری (نخستین دبیرستان هوشمند پلیس) گفت: آهنگ سازندگی، فرهنگ و آموزشی در کشور نه‌تنها به فراموشی سپرده نشد که سیر صعودی هم گرفت و افتتاح این دبیرستان شبانه روزی هوشمند پلیس، مصداق بارزی از این پیشرفت و پویایی در کشور است.

وی افزود: در شروع جنگ اول، ساخت و ساز ۱۵۰۰ واحد خانه سازمانی را آغاز و در بازه زمانی ۱۹۰ روز به پایان رساندیم و حتی یک روز هم کار تعطیل نشد؛ این مهم، به منزله اینکه به دشمن نشان دادیم همان گونه که در میدان نبرد و مقاومت، توانمند و مقتدر هستیم در جبهه و عرصه خدمت هم کوتاه نمی‌آییم.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به تاریخچه ایده ساخت دبیرستان‌های پلیس تصریح کرد: ساخت و ساز دبیرستان شبانه‌روزی هوشمند پلیس با ابلاغ سپهبد شهید باقری آغاز شد و در ادامه با حضور سپهبد شهید موسوی آیین کلنگ‌زنی این پروژه برگزار شد.

سردار رادان ادامه داد: این طرح در مساحتی بالغ بر ۳۵ هزار متر مربع، در هفت طبقه و مجهز به بهترین امکانات آموزشی برای نوجوانان پسر این مرز و بوم ساخته شد تا فرزندان عزیزمان از این فضای آموزشی بهره‌مند شوند.

فرمانده کل انتظامی گفت: نگاه و رویکردجدید پلیس بر اساس معماری پلیس آینده، جذب را برای آموزش و مهارت افزایی در بازه نوجوانی و جوانی متمرکز تا فرزندان غیور این سرزمین در حوزه زندگی، کار آموزش ببینند.

وی ادامه داد: نگاه پلیس در حوزه معماری پلیس آینده، نگاهی رو به جلو و متعالی در تمدن نوین اسلامی و در تراز انقلاب اسلامی است.