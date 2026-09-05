سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نشست با مدیران استان ایلام گفت: مدیر در نظام اسلامی صرفاً عهده‌دار یک مسئولیت اداری نیست، بلکه نسبت به حقوق مردم، بیت‌المال و آثار تصمیمات خود در جامعه مسئولیتی سنگین و مضاعف دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با مدیران استان ایلام با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در این نشست، با تأکید بر اینکه تقلیل امر به معروف و نهی از منکر به یک موضوع خاص از جمله عفاف و حجاب، ظلم به گستره عظیم این فریضه است، گفت: فلسفه اصلی این فریضه، حساسیت و مسئولیت‌پذیری انسان در برابر سرنوشت جامعه و مقابله با ظلم، تبعیض، اسراف، فساد و تضییع حقوق عمومی است.

وی با تأکید بر نقش مدیران در تحقق حکمرانی دینی افزود: مدیر در نظام اسلامی صرفاً عهده‌دار یک مسئولیت اداری نیست، بلکه نسبت به حقوق مردم، بیت‌المال و آثار تصمیمات خود در جامعه مسئولیتی سنگین و مضاعف دارد.

در پایان این نشست، از سامانه مطالبه‌گری هوشمند «سو» رونمایی شد. این سامانه با هدف تقویت مطالبه‌گری مسئولانه و تسهیل ارتباط مردم با مجموعه‌های مسئول اداری طراحی شده است.