در منطقه ۱ تهران،
اجرای عملیات جهادی مقابله با تنش آبی جنگلکاریهای سوهانک و قوچک
عملیات جهادی آبرسانی به ارتفاعات سوهانک و قوچک با بسیج ۱۵ تانکر شهرداری تهران انجام شد تا با آبیاری ضربتی، از درختان کمربند سبز تهران محافظت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری منطقه یک تهران گفت: در راستای حفظ و صیانت ازعرصههای جنگلکاری، عملیات ضربتی و جهادی آبرسانی به ارتفاعات سوهانک و قوچک با بسیج امکانات لجستیکی شهرداری تهران اجرا شد.
احسان خیراتیان صفایی، افزود: این عملیات با هدف تأمین آب مورد نیاز درختان در فصل گرما و جلوگیری از تنشهای آبی، با بکارگیری ۱۵ تانکر آبرسان اعزامی از مناطق مختلف شهر تهران و با بهرهگیری از ظرفیت ناوگان آبرسانی منطقه یک انجام شد.
صفایی تصریح کرد: فرآیند آبگیری تانکرها با مدیریت دقیق از ۴ ایستگاه برداشت آب (شیرهای برداشت) در منطقه یک انجام و پس از چندین مرحله رفتوبرگشت، تمامی عرصههای جنگلکاری سوهانک و قوچک و گونههای سوزنیبرگ این ارتفاعات آبیاری شدند.