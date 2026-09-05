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یک دختر جوان امروز در شهرک گلخانهای مسیر امانآباد به سمت انجدان شهرستان اراک، غرق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، صبح امروز در پی اعلام یک مورد غرقشدگی در استخر کشاورزی در محدوده شهرستان اراک، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ گیلی به محل حادثه اعزام شد.
این حادثه در ساعت ۷:۳۶ در شهرک گلخانهای مسیر امانآباد به سمت انجدان، روی داد که طی آن یک خانم ۱۹ ساله دچار غرقشدگی شد.
کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از حضور در محل حادثه، عملیات احیای قلبیریوی را برای نجات وی آغاز کردند، اما متأسفانه با وجود تلاشهای انجامشده، این دختر جوان جان خود را از دست داد.
استخرهای کشاورزی، حتی در ظاهر آرام، میتوانند بسیار خطرناک باشند؛ یک لحظه غفلت ممکن است پایانی جبرانناپذیر داشته باشد.