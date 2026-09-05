به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استانداردراین نشست با بیان اینکه تجربه سال‌های قبل در زمینه دانشگاه‌ها نشان میدهد خوشبختانه کرمان تا کنون خواستگاه هیچ حرکت خاصی در دانشگاه‌ها ها نبوده و اگر موردی هم بوده تحت تاثیر سایر نقاط کشور بوده گفت:دانشگاه بایستی بازتاب دهنده و مظهر ثبات جامعه باشد و این مطلب در شروع سال تحصیلی اولویت است و از حساسیت زیادی برخوردار است.

آقای طالبی تاکید کرد:بایستی شرایط و مسائل مورد نیاز دانشگاه‌ها فراهم شود و هیچ بهانه‌ای نباشد برای اینکه در ابتدای شروع دانشگاه‌ها با مشکل مواجه شویم.

وی همچنین از مسؤلین دانشگاه ها‌ی استان خواست؛ برای ایجاد فضای بانشاط اجتماعی، گفت‌و‌گو محور و تعامل با دانشجویان، تلاش نمایند.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌های استان هم با اشاره به حوادث سال گذشته و در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها گفت: فضاسازی حداکثری در دانشگاه‌ها از حوادث اخیر دو جنگ رمضان و ۱۲ روزه و معرفی شهدا بایستی صورت گیرد.

حجت الاسلام صباحی افزود: بهترین زمان برای فعالیت‌های محیطی علمی در دانشگاه‌ها ابتدای فصل بازگشایی است.

وی تاکید کرد: برگزاری نشست‌های گفت‌و‌گو محور لازمه ایام بازگشایی دانشکاه‌ها و بصیرت افزایی باکمک رسانه‌ها به ویژه با تعامل صداوسیمای مرکز استان، چون گذشته، جز اولویت‌های دانشگاه‌ها بابستی باشد.

روسای دانشگاه‌های استان هم در این نشست ضمن ارائه برخی موانع و مشکلات پیشروی ازجمله زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی و بهبود مسائل فرهنگی و نشاط‌آور در سال تحصیلی جدید دانشگاه ها، خواستار همراهی همه عوامل و مدیران استان در رفع آن شدند.