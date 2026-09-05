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در نشست هماندیشی روسای دانشگاههای استان کرمان اعلام شد:سال تحصیلی جدید حضوری است ودانشگاهها برای پذیرش دانشجویان آماده هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استانداردراین نشست با بیان اینکه تجربه سالهای قبل در زمینه دانشگاهها نشان میدهد خوشبختانه کرمان تا کنون خواستگاه هیچ حرکت خاصی در دانشگاهها ها نبوده و اگر موردی هم بوده تحت تاثیر سایر نقاط کشور بوده گفت:دانشگاه بایستی بازتاب دهنده و مظهر ثبات جامعه باشد و این مطلب در شروع سال تحصیلی اولویت است و از حساسیت زیادی برخوردار است.
آقای طالبی تاکید کرد:بایستی شرایط و مسائل مورد نیاز دانشگاهها فراهم شود و هیچ بهانهای نباشد برای اینکه در ابتدای شروع دانشگاهها با مشکل مواجه شویم.
وی همچنین از مسؤلین دانشگاه های استان خواست؛ برای ایجاد فضای بانشاط اجتماعی، گفتوگو محور و تعامل با دانشجویان، تلاش نمایند.
نماینده ولی فقیه در دانشگاههای استان هم با اشاره به حوادث سال گذشته و در آستانه بازگشایی دانشگاهها گفت: فضاسازی حداکثری در دانشگاهها از حوادث اخیر دو جنگ رمضان و ۱۲ روزه و معرفی شهدا بایستی صورت گیرد.
حجت الاسلام صباحی افزود: بهترین زمان برای فعالیتهای محیطی علمی در دانشگاهها ابتدای فصل بازگشایی است.
وی تاکید کرد: برگزاری نشستهای گفتوگو محور لازمه ایام بازگشایی دانشکاهها و بصیرت افزایی باکمک رسانهها به ویژه با تعامل صداوسیمای مرکز استان، چون گذشته، جز اولویتهای دانشگاهها بابستی باشد.
روسای دانشگاههای استان هم در این نشست ضمن ارائه برخی موانع و مشکلات پیشروی ازجمله زیرساختها و امکانات رفاهی و بهبود مسائل فرهنگی و نشاطآور در سال تحصیلی جدید دانشگاه ها، خواستار همراهی همه عوامل و مدیران استان در رفع آن شدند.