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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری نشست مشترک مسئولان ایرانی و عراقی درباره طرح اتصال ریلی بصره–خرمشهر گفت: تسریع در تکمیل این طرح از اهمیت ویژهای در توسعه زیرساختهای حملونقل، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در نشست مشترک طرفهای ایرانی و عراقی با محوریت بررسی آخرین وضع طرح اتصال ریلی بصره–خرمشهر و راهکارهای تسریع در اجرای آن حضور یافت.
این نشست با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، معاون وزیر امور خارجه، جواد کاظمنسب الباجی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خوزستان، فرماندار خرمشهر و جمعی از مسئولان بخشهای دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و از طرف عراق نیز رئیس شورای استانداری بصره، معاون استاندار، رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری، شماری از مسئولان امنیتی و اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.
کاظمنسب الباجی در این نشست با تأکید بر اهمیت پروژه اتصال ریلی بصره–خرمشهر اظهار کرد: این پروژه یکی از طرحهای مهم در توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق است و تکمیل آن میتواند نقش مؤثری در تقویت زیرساختهای حملونقل و تسهیل جابهجایی کالا میان دو کشور ایفا کند.
وی افزود: در این نشست، آخرین وضع اجرای پروژه و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و همکاری بیشتر میان دستگاههای مسئول در دو طرف مرز برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای پروژه تأکید شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: بر اساس گزارش ارائهشده، عملیات احداث پل ارتباطی میان دو سوی شطالعرب به حدود ۷۰ درصد پیشرفت رسیده و عملیات مینزدایی نیز در مسافتی به طول ۱۶ کیلومتر انجام شده است که میتواند زمینه را برای پیشبرد مراحل بعدی پروژه فراهم کند.
کاظمنسب الباجی با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی دولت محلی بصره برای رفع موانع اجرای پروژه گفت: رفع تعارضات، پرداخت غرامت به افراد متضرر و تسهیل فعالیت شرکت مجری از جمله اقداماتی است که در طرف عراقی دنبال شده و استمرار این همکاریها میتواند روند اجرای پروژه را شتاب بخشد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و استان خوزستان آمادگی دارند در چارچوب همکاریهای مشترک، موضوعات مرتبط با طرح را با جدیت پیگیری کنند تا اتصال ریلی بصره–خرمشهر در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این مسیر ریلی، علاوه بر ارتقای ظرفیتهای حملونقل، زمینهساز توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی و تعمیق همکاریهای میان ایران و عراق خواهد بود.