پخش زنده
امروز: -
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه زنجیره تولید تا صادرات نفت کشور لحظهای متوقف نشده است، گفت: کارکنان صنعت نفت با وجود تهدیدات منطقهای و تحریمهای بینالمللی، با مدیریت صحیح بحران، پایداری تأمین سوخت و توسعه طرحهای راهبردی را تضمین کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا سپهوند ، ضمن تشریح عملکرد وزارت نفت در دولت چهاردهم، افزود: دولت چهاردهم در شرایط پیچیدهای سکان هدایت صنعت نفت را به دست گرفت، اما با وجود محدودیتهای مالی و فشارهای بینالمللی، جریان تولید و توسعه در این صنعت، بهویژه در بخش سوخترسانی، با قدرت ادامه یافته است.
وی با قدردانی از عملکرد وزیر و کارکنان صنعت نفت در «شرایط جنگ تحمیلی سوم» گفت: اینکه در سایه تهدیدات دشمن و آسیبهای وارده به برخی تأسیسات، کوچکترین وقفهای در تأمین سوخت کشور ایجاد نشد، نشاندهنده هنرِ مدیریتِ بحران و ایستادگی جانانه کارکنان، بهویژه در مناطق عملیاتی جنوب است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود، به دستاوردهای عملیاتی اخیر اشاره کرد و افزود: اقدامات شاخصی در دوسال اخیر انجام شده که مهمترین آنها عبارتند از:
امضای قرارداد راهبردی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی.
بازسازی سریع و موفق پالایشگاههای آسیبدیده عسلویه.
جمعآوری روزانه ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گازهای مشعل.
کشف حدود ۱۷ تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی جدید در میدانهای «پازن» و «تخته» در جنوب استان فارس.
وی در پایان، ضمن قدردانی از مجموعه صنعت نفت برای پیشبرد طرحهای راهبردی، ابراز امیدواری کرد که این شتابِ عملیاتی با حمایتهای لازم، با قدرت بیشتری ادامه یابد.