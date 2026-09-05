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هشدار زرد شماره ۲۹ هواشناسی آذربایجان غربی بیانگر وقوع رگبار متناوب باران و رعدوبرق و وزش تند باد لحظهای در نیمه شمالی استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هشدار زرد شماره ۲۹ هواشناسی آذربایجان غربی بیانگر وقوع رگبار متناوب باران و رعدوبرق و وزش تند باد لحظهای درنیمه شمالی استان است.
در هشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۲۹ آمده است: براساس بررسی آخرین الگوهای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، رگبار متناوب باران و رعدوبرق و وزش تند باد لحظهای در استان پیش بینی میشود.
زمان شروع رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) همراه با رعدوبرق و تند باد لحظهای بعدازظهر یکشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۶/۱۵) است که تا اواخر وقت روز یکشنبه (۱۴۰۵/۰۶/۱۵) در نیمه شمالی استان ادامه دارد.
در اثراین مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانهها و مسیل ها، برخورد صاعقه وجود دارد.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی - پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای- احتمال خسارت به سازههای موقت و بناهای نیمه کاره- احتمال برخورد صاعقه، خودداری از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در فضای باز به هنگام رعد و برق - توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.