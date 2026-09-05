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سند راهبردی «شیراز ؛ سومین حرم اهل بیت » به دلیل وجود ابهامات در زمینه تأمین زیرساختهای سختافزاری و مباحث فرهنگی، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس برای بررسی مجدد به کارگروه امور اجتماعی ارجاع داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سند راهبردی «شیراز ؛ سومین حرم اهل بیت » به دلیل وجود ابهامات در زمینه تأمین زیرساختهای سختافزاری و مباحث فرهنگی، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس برای بررسی مجدد به کارگروه امور اجتماعی ارجاع داده شد.
در جلسه شورای برنامهریزی استان که با حضور استاندار برگزار شد، ابعاد مختلف اسناد بالادستی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست، مقرر شد سند راهبردی مذکور در مدت سه ماه آینده پس از اصلاح و ارائه نظر دستگاههای ذیربط، مجدداً برای تصویب به این شورا ارائه شود.
امیری، استاندار فارس در این باره اظهار داشت: «سند راهبردی شیراز که برگرفته از اسناد بالادستی، سند گردشگری و سند آمایش و توسعه استان است، در جلسه امروز بررسی شد؛ اما با توجه به نیاز به دقت بیشتر در حوزههای زیرساختی و فرهنگی، برای بازنگری به کارگروه امور اجتماعی بازگشت داده شد.»
استاندار فارس در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از انتخاب استان فارس بهعنوان پایلوت کشوری «طرح تکمیل زنجیرههای ارزش» خبر داد.
وی توضیح داد: «بر اساس این طرح، سند توسعه استان از صفر تا صد و بهصورت تفکیکشده برای هر شهرستان، با توجه به ظرفیتهای محلی هر منطقه، تدوین و اجرایی خواهد شد.» این اقدام با هدف بهرهگیری حداکثری از توانمندیهای اقتصادی و جغرافیایی هر منطقه برای توسعه پایدار صورت میگیرد.