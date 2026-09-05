به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در قالب طرح شهید عجمیان با همکاری گروه‌های جهادی، ۱۰ مدرسه در مناطق مختلف شهرستان شهرستان در حال بازسازی است.

دهقانی مشاور وزیر آموزش و پرورش در بازدید از روند اجرای طرح در کارون، ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: استان خوزستان با ظرفیت ۵۴۰۰ پروژه، پیشتاز در اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی در کشور است.

اجرای طرح شهید عجمیان در کارون، گامی مهم در ارتقاء کیفیت فضا‌های آموزشی و فراهم آوردن محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان این منطقه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید محسوب می‌شود.