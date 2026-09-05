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طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و نوسازی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی در شهرستان کارون آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در قالب طرح شهید عجمیان با همکاری گروههای جهادی، ۱۰ مدرسه در مناطق مختلف شهرستان شهرستان در حال بازسازی است.
دهقانی مشاور وزیر آموزش و پرورش در بازدید از روند اجرای طرح در کارون، ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: استان خوزستان با ظرفیت ۵۴۰۰ پروژه، پیشتاز در اجرای طرحهای مدرسهسازی در کشور است.
اجرای طرح شهید عجمیان در کارون، گامی مهم در ارتقاء کیفیت فضاهای آموزشی و فراهم آوردن محیطی مناسب برای تحصیل دانشآموزان این منطقه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید محسوب میشود.