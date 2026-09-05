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ورزشکاران نوجوان و جوان استان سمنان در رقابت های ملی دو و میدانی ، تکواندو و بوکس مدال های رنگارنگ را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در جشنواره دوومیدانی تهران آلا نعیمی از سمنان، در ماده ۴۰۰ متر مقام دوم و عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد.
بنیامین محمدی نماینده استان سمنان از شهرستان شاهرود، در وزن چهارم هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر تکواندوی کشور موفق به کسب مدال نقره شد.
سید امین صمدیاصل نماینده استان سمنان از شهرستان شاهرود هم در وزن سوم این رقابت ها ، مدال نقره گرفت .
این مسابقات به میزبانی زنجان برگزار شد .
الینا آرینمهر، بوکسور خردسال دامغانی و نماینده شایسته استان سمنان هم در دومین دوره مسابقات استعدادهای درخشان کشور خوش درخشید و با کسب مدال طلای این رقابتها افتخارآفرینی کرد.