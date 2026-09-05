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مدیرکل ورزش و جوانان قم گفت: این استان با جذب ۲۸ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرد و زمینه حمایت از ۳۵ باشگاه ورزشی و مرکز مشاوره ازدواج و خانواده فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان قم از جذب ۲۸ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه خبر داد و گفت: در ابتدا ۱۹ میلیارد تومان برای حوزه ورزش و جوانان استان قم تخصیص یافت که با پیگیری و جذب سریع اعتبار اولیه، ۹ میلیارد تومان دیگر نیز با موافقت کارگروه تسهیلات و اشتغالزایی استان و از محل اعتبارات مصرفنشده برخی دستگاهها به این مبلغ افزوده شد.
وی افزود: مجموع تسهیلات پرداختی با همکاری صندوق کارآفرینی امید به ۲۸ میلیارد تومان رسید و با توجه به اعتبار اولیه، میزان جذب تسهیلات در این بخش به ۱۴۱ درصد افزایش یافت.
سلطانی با اشاره به فرآیند ارزیابی متقاضیان گفت: بیش از ۶۰ بازدید کارشناسی توسط کارگروه ارزیابی متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی انجام شد تا تسهیلات در مسیر تعیینشده و با اولویت مجموعههای واجد شرایط هزینه شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تجهیز و بهروزرسانی باشگاههای ورزشی و مراکز مشاوره، توجه به مناطق کمتر برخوردار و ایجاد اشتغال را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه ورزش استان اظهار کرد: ظرفیت تسهیلات تبصره ۱۸ فرصت مناسبی برای تقویت زیرساختهای ورزشی بخش خصوصی و توسعه اشتغال در این حوزه است و انتظار میرود در سالهای آینده اعتبارات بیشتری برای حوزه ورزش و جوانان اختصاص یابد.