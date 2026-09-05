رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره سرداران، امیران و بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر، گفت: برنامه‌های خوبی برای این رویداد طراحی شده است که با همراهی و همدلی همه مجموعه‌ها می‌توان آن را به بهترین شکل برگزار کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ایمان زندی‌نیا در نشست هماهنگی برگزاری کنگره سرداران و امیران و بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر در شهرداری بوشهر، با اشاره به برگزاری این کنگره در سال جاری در مرکز استان بوشهر بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای برگزاری شایسته این رویداد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کنگره سرداران، امیران و بیش از ۲ هزار شهید استان بوشهر متعلق به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست، اظهار کرد: این رویداد متعلق به همه مردم است و همه دستگاه‌ها باید متناسب با ظرفیت و مسئولیت خود برای برگزاری شایسته این کنگره پای کار باشند.

رئیس شورای شهر بوشهر گفت: برنامه‌های خوبی برای این رویداد طراحی شده است که با همراهی و همدلی همه مجموعه‌ها می‌توان آن را به بهترین شکل برگزار کرد.

با تأکید بر اینکه نگاه به کنگره شهدا نباید فقط برگزاری یک رویداد یا چند برنامه مناسبتی باشد، تصریح کرد: باید تلاش شود آثار و پیام این کنگره در فضای عمومی شهر و در برنامه‌های فرهنگی، عمرانی و اجتماعی نیز نمود پیدا کند.

زندی‌نیا با اشاره به ضرورت توجه به اهداف کنگره در حوزه خدمات شهری افزود: ظرفیت طرح‌ها و اقدامات شهری باید برای ماندگار کردن یاد و نام شهدا در فضای شهر مورد استفاده قرار گیرد.

وی با ارائه پیشنهاد‌هایی برای عملیاتی کردن این هدف گفت: بازسازی و ساماندهی میدان بسیج و میدان انقلاب، نصب تابلو‌های شهدا و اجرای دیواره‌نگاره‌ها و دیگر اقدامات شهری می‌تواند در راستای اهداف کنگره و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای شهر بوشهر با اشاره به نقش مهم کنگره شهدا در هویت‌بخشی به نسل جوان بیان کرد: این کنگره باید فرصتی برای معرفی شهدا، رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان و آشنایی نسل جوان با تاریخ و هویت این سرزمین باشد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزار‌های غیررسمی برای انتقال مفاهیم، گفت: برای برقراری ارتباط مؤثر با نسل جوان، معرفی شهدا نباید تنها در قالب مراسم‌های رسمی و مناسبتی دنبال شود، بلکه باید از ظرفیت هنر، فضای شهری، رسانه و برنامه‌های فرهنگی برای روایت زندگی و شخصیت شهدا و انتقال مفاهیم ایثار و فداکاری استفاده کرد.

زندی‌نیا با اشاره به هم‌زمانی برنامه‌های کنگره با هفته بوشهر، پیشنهاد داد: از ظرفیت برنامه‌های هفته بوشهر برای پیوند دادن هویت تاریخی و فرهنگی این شهر با فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شود و برنامه‌هایی با محوریت انتقال این مفاهیم، به‌ویژه به نسل جوان، طراحی و اجرا شود.

وی همچنین با تأکید بر نقش شهرداری اظهار کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر نیز باید موضوع کنگره و شهدای استان را در رویکرد‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود مورد توجه قرار دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت فراتر رفتن این رویداد از یک برنامه مقطعی گفت: هر مجموعه باید در حوزه مسئولیت خود سهمی در برگزاری کنگره داشته باشد و همه دستگاه‌ها با نگاه مشترک و همدلانه برای برگزاری شایسته این رویداد و ماندگار شدن آثار و پیام‌های آن همکاری کنند.