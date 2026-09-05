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یکصد و بیستودومین نشست تخصصی کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع بررسی نگارههای صنیعالملک برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این نشست با عنوان «خیال شهر به میانجی هزار و یک شب؛ تاملی بر نگارههای صنیعالملک» روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به صورت حضوری و برخط برگزار خواهد شد.
صنیعالملک از نقاشان نامدار دوره قاجار است که در آثار خود تلاش میکرد پیوندی جدی میان مردم و آثارش برقرار کند و تصویری از زمانه خود ارائه دهد. او در مصورسازی «هزار و یک شب» به این پرسش میپردازد که چگونه میتوان در مواجهه با متون کهن، معاصر اندیشید.
در این نشست، نفیسه عبدالبقایی، دکترای ادبیات فارسی با گرایش نسخهشناسی و عباس کاظمی، جامعهشناس، درباره این موضوع سخنرانی خواهند کرد.
همزمان با برگزاری این نشست، نمایشگاه کتابی با عنوان «هزار و یک شب و روایت مصور کردن آن» در سالن احمدرضا احمدی کتابخانه مرجع برپا شده است. در این نمایشگاه ۵۰ مجلس از تصاویر «هزار و یک شب» به نمایش درآمده است.
علاقهمندان برای حضور در این نشست میتوانند به نشانی خیابان حسن نصرالله، مجتمع شهید ملک شامران، طبقه همکف، کتابخانه مرجع مراجعه کنند.
این نشست به صورت برخط نیز از طریق اسکایروم به نشانی skyroom.online/ch/kanoonp/lib و شاد به نشانی شاد پخش خواهد شد.