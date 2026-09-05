طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی که از آن به عنوان یک طرح حیاتی برای تداوم تولید گاز کشور یاد می‌شود، پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی وارد مرحله اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی در گامی استراتژیک برای جلوگیری از افت تولید در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، قرارداد فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی در اسفندماه ۱۴۰۳ با حضور رئیس‌جمهور به امضا رسید.

این قرارداد که نخستین توافق کلان صنعت نفت در دولت چهاردهم محسوب می‌شود، پاسخی به چالش ناترازی‌های انباشته‌شده‌ای است که در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده بود.

وزیر نفت در تشریح اهمیت این قرارداد گفت: طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی تا حدودی دچار عقب‌ماندگی بود و شاید باید سال‌ها پیش آغاز می‌شد. با این حال، همزمان با شروع فعالیت دولت چهاردهم، گروه‌های کارشناسی در یک بازه زمانی ۶ ماهه به‌طور متمرکز بر آماده‌سازی و نهایی کردن این قرارداد توسعه‌ای تمرکز کردند.

محسن پاک نژاد با تأکید بر اینکه این قرارداد گام نخست عملیات اجرایی محسوب می‌شود، افزود: دغدغه افت فشار در این میدان مشترک سال‌هاست که وجود دارد. افت فشار به معنای کاهش برداشت از میدان است و کاهش برداشت نیز به ناترازی‌هایی دامن می‌زند که طی ۱۵ تا ۲۰ سال اخیر به‌تدریج انباشته شده و متأسفانه در سال ۱۴۰۳ به نقطه اوج خود رسید.

وی در پایان با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای مدیریت اعداد و ارقام نگران‌کننده ناترازی گاز، تصریح کرد که امضای این قرارداد در اسفندماه ۱۴۰۳، نخستین اقدام بزرگ برای تغییر این روند و بازگرداندن توازن به شبکه گاز کشور است.