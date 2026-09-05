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دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حوزه مد و لباس از عرصههای مهم سبک زندگی ایرانی-اسلامیست ولی هنوز وارد عرصه راهبرد نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم شکرانی دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حوزه مد و لباس از عرصههای مهم سبک زندگی ایرانی-اسلامی است و باید گزارههای فرهنگی و راهبردهای مصوب در این حوزه در محصولات نمود پیدا کند و به عرصه عمل برسد.
شکرانی اضافه کرد: حوزه مد و لباس بسیار حائز اهمیت است و در راهبردیترین سند ما برای آینده، جایگاه مهمی دارد، اما هنوز وارد عرصه راهبرد نشده است.
دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: در مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۴ عرصه بهعنوان سبک زندگی ایرانی-اسلامی برشمرده شده که عرصه پوشاک و مد نیز یکی از این عرصهها است.
شکرانی ادامه داد: پیگیری توسعه فرهنگ مد و لباس ایرانی-اسلامی قابل پیگیری است و مهم است این گزارهها در قالب محصول دیده شود و بهعنوان نهاد سیاستگذار علم و فرهنگ، هرآنچه از دستمان بربیاید در خدمت این عرصه هستیم.