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در حادثه آتشسوزی در فاضلآباد شهرستان علی آبادکتول در استان گلستان، ۵ باب مغازه، ۴ واحد تجاری و ۲ انباری در آتش سوخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رضا دیلم، مسئول آتشنشانی شهرداری فاضلآباد بخش کمالان گفت: ساعت ۱۷:۴۰ روز جمعه، در پی اعلام حریق در ضلع جنوبی شهر و نبش چهارراه فاضلآباد، نیروهای آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی افزود: به علت پیوستگی مغازهها و مشترک بودن سقف آنها، حریق به واحدهای مجاور سرایت کرد که با حضور آتشنشانی فاضلآباد و نیروهای شهرهای همجوار، از گسترش آتش جلوگیری شد.
دیلم گفت: حریق حدود ساعت ۲۰:۳۰ مهار شد و عملیات لکهگیری تا حوالی نیمهشب ادامه داشت.
وی افزود: این حادثه خسارت جانی و مصدوم نداشت.