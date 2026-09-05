به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اختصاص ۵۶۶ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی ناوگان کشاورزی استان در سال جاری خبر داد و گفت: نیمی از این مبلغ تاکنون جذب شده است.

مریم لطفعلیان اظهار کرد: در چهاردهمین سال پرداخت تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون، ۲۸۳ میلیارد تومان از بودجه تخصیصی به استان جذب شده که این اقدام منجر به خرید ۱۵۴ دستگاه تراکتور و ۴۲ دستگاه ادوات کشاورزی شده است. علاوه بر این، ۷۷ میلیارد تومان برای خرید ژنراتور‌های مورد نیاز گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و صنایع تبدیلی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در سیاست‌های تخصیص تراکتور افزود: با توجه به شاخص مناسب موجود در استان که معادل یک دستگاه به ازای هر ۱۷ هکتار است، رویکرد نوین بر جایگزینی فرسودگی ناوگان به‌جای افزایش کمی متمرکز می‌شود و متقاضیان ملزم هستند همزمان با خرید تراکتور، ادوات نوین را نیز تهیه کنند. در همین چارچوب، ادوات سنتی و کم‌بازده از چرخه حمایت حذف شده‌اند و ترویج کشاورزی حفاظتی به عنوان یک استراتژی پایدار در دستور کار قرار دارد.

لطفعلیان با برشمردن دستاورد‌های اخیر در بهره‌وری منابع، تصریح کرد: تغییر آرایش کاشت ذرت از ۷۵ به ۱۴۰ سانتی‌متر که کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب و ۱۳ درصدی مصرف بذر را در پی داشته، فارس را به رتبه نخست کشور در این زمینه رسانده است. همچنین ارتقای مکانیزاسیون کاشت گندم آبی به ۸۷ درصد و توسعه کشت‌های کم‌خاک‌ورزی در اراضی دیم، از دیگر اقدامات موفق سازمان در جهت حفظ رطوبت خاک در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود.

این مقام مسئول در ادامه به مدیریت هوشمند سوخت اشاره کرد و گفت: تا به امروز ۱۶ هزار دستگاه تراکتور برای تجهیز به سامانه هوشمند سوخت ثبت‌نام شده‌اند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه تجهیز شده است. بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، همه ۲۲ هزار دستگاه تراکتور موجود باید تا پایان سال به این سامانه مجهز شوند.

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در شهرستان‌های جنوبی، به‌کارگیری ماشین‌های نشاکار برای محصولات سبزی و صیفی در دستور کار است و بهره‌برداران می‌توانند از تجهیزات موجود در سازمان و یا ظرفیت بخش خصوصی برای این طرح استفاده کنند.