رئیس سازمان اوقاف در همایش ملی یاوران وقف در مشهد، از ظرفیت وقف برای افزایش تاب آوری در جامعه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر نقش ظرفیت‌های مردمی در عبور از شرایط اقتصادی کشور گفت: وقف می‌ تواند با ورود هدفمند به حوزه‌ های اقتصادی، درمانی، اجتماعی و خدماتی، بخش مهمی از بار تاب‌ آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه را بر عهده بگیرد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی در همایش ملی یاوران وقف با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز مردم ایران در حال رقم‌ زدن یک اتفاق تاریخی هستند و در این مسیر باید با تکیه بر ظرفیت‌ های داخلی و آموزه‌ های دینی و انقلابی، مسیر پیشرفت و تمدن‌ سازی کشور را دنبال کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: ایران از ظرفیت‌ های گسترده‌ ای در حوزه منابع طبیعی، انرژی خورشیدی، کشاورزی، حمل‌ونقل، دانش‌ بنیان‌ ها و سایر بخش‌ها برخوردار است و باید برای فعال‌ سازی این ظرفیت‌ ها برنامه‌ ریزی جدی صورت گیرد.

خاموشی خاطرنشان کرد: تقویت شرکت‌ های دانش‌ بنیان و حمایت از دانشمندان و متخصصان داخلی می‌ تواند زمینه‌ ساز افزایش بهره‌ وری، کاهش وابستگی به واردات و تقویت قدرت اقتصادی کشور باشد.

وی توسعه حمل‌ونقل ریلی را نیز یکی از زیرساخت‌ های مهم اقتصادی عنوان کرد و گفت: تکمیل شبکه ریلی و استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران می‌ تواند زمینه‌ ساز افزایش ترانزیت، ارزآوری و رونق اقتصادی کشور شود.