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فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از دستگیری سارقان مسلح و اعتراف به ۱۰ فقره سرقت عنف و طلای بانوان با پوشش مسافربرنما در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ رمضان گوروئی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه و بهعنف طلاجات از بانوان شهروند تحت عنوان مسافر بر در برخی مناطق شهرستان آبادان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، ۳ سارق بهعنف را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، طی عملیاتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
سرهنگ گوروئی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه سلاح جنگی کمری، ۳ حلقه انگشتر، یک رشته گردنبند، ۲ رشته النگو متعلق به شکات و همچنین ۲ دستگاه خودروی پراید و اطلس بهکار رفته در صحنههای سرقت کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به اعتراف متهمان به ۱۰ فقره سرقت بهعنف طلاهای بانوان با پوشش مسافربرنما گفت: علیه متهمان پرونده قضائی تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.
سرهنگ گوروئی از شهروندان خواست برای سفرهای درونشهری و بینشهری، تا حد امکان از خودروهای مسافربر عمومی و مجاز استفاده کنند.