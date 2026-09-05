به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران، گفت: از ۱۴ شهریور ساعت کار مراکز معاینه فنی از ساعت ۷ صبح تا ۱۸ خواهد بود و این مراکز به مدت ۱۱ ساعت آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

محمد مهدی رضازاده، افزود:پایان ساعت کاری مراکز محدود به ساعت ۱۸ نمی‌شود و در صورت مراجعه متقاضی به هر یک از مراکز، تا پذیرش آخرین خودرو، ساعت کاری آن مرکز ادامه خواهد یافت.

وی یاد آور شد:به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات معاینه فنی با توجه به اعلام پلیس راهور تهران بزرگ مبنی بر اجرای طرح برخورد با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ شهریور، ضرورت انجام معاینه فنی سرویس مدارس و افزایش سفر‌های تابستانی در روز‌های پایانی شهریور و اخذ معاینه فنی قبل از سفر این تصمیم اتخاذ شد.