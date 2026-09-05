مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمدگفت: تأمین زیرساخت‌های خدماتی و تکمیل آورده متقاضیان، موضوع مهم در روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پارسایی در نشست شورای مسکن استان اظهار کرد: در این نشست، طرح های نهضت ملی مسکن به‌ویژه طرح ۸۴۸ واحدی شهر دهدشت، به‌طور ویژه بررسی شد و تعهدات دستگاه‌های خدمات‌رسان، پیمانکاران و نهاد‌های نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: شرکت برق و شرکت گاز تعهدات خود را به خوبی انجام داده‌اند، اما در حوزه آب و فاضلاب، با وجود پرداخت سهم صندوق ملی مسکن، اجرای برخی طرح ها با کندی پیش می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: قرار است در دهه فجر نزدیک به ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن به مردم تحویل داده شود و برای تحقق این هدف، دستگاه‌های خدمات‌رسان باید هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مورد نیاز را تکمیل کنند تا عملیات محوطه‌سازی نیز انجام شود.

تأمین نشدن آورده متقاضیان چالش مهم طرح نهضت ملی مسکن

پارسایی یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح های نهضت ملی مسکن را تأمین نشدن آورده متقاضیان عنوان کرد و افزود: در بررسی طرح ۸۴۸ واحدی دهدشت مشخص شد بیش از ۴۸۸ نفر از متقاضیان کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان واریز کرده‌اند که در چنین شرایطی طرح با مشکل مواجه و روند اجرای آن کند می‌شود.

وی ادامه داد: تصمیماتی برای واگذاری بخشی از طرح به پیمانکاران جدید و برگزاری فراخوان گرفته شده است، اما اگر متقاضیان آورده خود را تکمیل نکنند، این اقدام نیز نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

حذف متقاضیان در صورت تکمیل نشدن آورده

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل حذف متقاضیان، گفت: با تأکید استاندار و مصوبه شورای مسکن، به متقاضیان دو هفته فرصت داده شده است تا نسبت به تکمیل آورده خود اقدام کنند و در صورت انجام نشدن این کار، متقاضیان از سامانه حذف خواهند شد.

پارسایی افزود: حذف متقاضی به ضرر خود اوست، زیرا در این صورت تنها مبلغ واریزی تا آن زمان به وی تعلق می‌گیرد و امکان دریافت مبالغ بیشتر وجود نخواهد داشت.

بیش از ۶ هزار واحد مسکن در حال ساخت

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶ هزار و ۱۶۱ واحد نهضت ملی مسکن در استان در حال ساخت است، گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی وزارت راه و شهرسازی، از یک ماه آینده واگذاری واحد‌ها آغاز می‌شود و تاکنون ۲۸۸ واحد واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: طبق برنامه، تا دهه فجر باید حدود ۹۲۰ واحد تکمیل شود و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و تأمین آورده از سوی مردم، تعداد بیشتری از واحد‌ها آماده واگذاری شود.

پارسایی در تشریح وضعیت برخی طرح های استان گفت: در سایت هزار و ۱۰ واحدی که به صورت گروه ساخت اجرا می‌شود، ۳۵۰ واحد آماده است و مردم در آن سکونت دارند، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت آب و فاضلاب و کندی محوطه‌سازی، افتتاح رسمی این واحد‌ها انجام نشده است.

تسریع در اجرای زیرساخت های طرح نهضت ملی مسکن

وی افزود: در این نشست مقرر شد روند اجرای زیرساخت‌ها تسریع شود؛ همچنین ۱۶۰ واحد طرح جهاد در دستور کار قرار دارد که در صورت تأمین آورده متقاضیان، امکان تکمیل آن تا دهه فجر وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: ۴۰ واحد از این طرح قرار است تا پایان ماه و ۶۰ واحد تا پایان مهرماه تکمیل شود و مابقی نیز تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

پارسایی همچنین از اجرای طرح ۲۲۰ واحدی پازنان گچساران خبر داد و گفت: این طرح نیز در صورت تأمین منابع، تا دهه فجر آماده تحویل خواهد شد و بسیاری از طرح های شهر دوگنبدان نیز به پیشرفت بالای ۷۰ درصد رسیده‌اند.

وی تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن را یکی از ظرفیت‌های کمک به متقاضیان دانست و افزود: تسهیلات بانکی این طرح اکنون به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و در صورت همکاری بانک‌ها و ابلاغ این رقم به انبوه‌سازان، امیدواریم تا پایان سال بیش از هزار واحد مسکن به مردم تحویل داده شود.

استاندار: همه دستگاه‌ها باید در تأمین مسکن حمایتی همکاری کنند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست، مسکن حمایتی را یکی از موضوعات جدی در دستور کار دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به سهم قابل توجه مسکن در سبد هزینه خانوار، بسیاری از خانواده‌ها با توجه به وضعیت درآمدی و معیشتی خود توان تأمین مسکن ملکی را ندارند.

یدالله رحمانی افزود: دولت در دو، سه دهه اخیر مسکن حمایتی را در قالب طرح‌هایی همچون مسکن مهر، مسکن ملی و اکنون نهضت ملی مسکن دنبال کرده و در کنار آن، موضوع مسکن محرومان نیز از سوی بنیاد مسکن پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای نهضت ملی مسکن متکی بر آورده مردم و تسهیلات بانکی است، گفت: دولت مدیریت این فرایند را برعهده دارد و همه دستگاه‌ها باید در این چارچوب برای به سرانجام رسیدن طرح همکاری کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: شهرداری، نظام مهندسی، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با نگاه مسئولیت اجتماعی به این طرح ورود کنند و نباید با طرح های نهضت ملی مسکن صرفاً به عنوان یک فعالیت بنگاه اقتصادی و تجاری برخورد شود.

رفع مشکلات طرح نهضت ملی مسکن با الگوگیری از طرح مسکن مهر

رحمانی گفت: همه دستگاه‌ها باید در مسائل قراردادی، پشتیبانی، تأمین زیرساخت‌ها و سایر موارد مورد نیاز همکاری کنند تا مسکن اقشار کم‌درآمد هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

وی با اشاره به تجربه مسکن مهر افزود: حدود ۲۰ سال از اجرای طرح مسکن مهر می‌گذرد، اما هنوز حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار واحد درگیر مشکلات و مسائل این طرح هستند؛ بنابراین باید با استفاده از تجربیات گذشته، مشکلات نهضت ملی مسکن را برطرف کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر تکمیل حداقل هزار واحد نهضت ملی مسکن تا دهه فجر تأکید کرد و گفت: باید از هم‌اکنون بستر لازم برای تحقق این هدف فراهم شود.

رحمانی از مدیران مربوط خواست جلسات شورای مسکن را به صورت هفتگی برگزار و در هر جلسه دو یا سه موضوع مشخص را بررسی و تعیین تکلیف کنند.

استفاده از راهکار تهاتر برای پرداخت مطالبات پیمانکاران

وی همچنین بر بررسی کارشناسی قیمت‌ها و اصلاح ساختار شکست پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: موضوع تهاتر زمین برای پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز می‌تواند راهکار مناسبی باشد و باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره زیرساخت‌های آب و فاضلاب سایت هزار و ۱۰ واحدی نیز گفت: وضعیت شبکه آب و فاضلاب باید حداکثر تا ۱۵ مهرماه تعیین تکلیف شود تا دست‌کم ۳۰۰ واحد این مجموعه در مهرماه آماده و بخش دیگری نیز تا دهه فجر تکمیل شود.

لزوم اعلام گزارش دستگاه‌های خدمات رسان در خصوص منابع دریافتی از صندوق ملی مسکن

رحمانی همچنین خواستار ارائه گزارش مستند دستگاه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات درباره منابع دریافتی از صندوق ملی مسکن، منابع داخلی و میزان اجرای تعهدات شد.

وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه‌های مدیریتی گفت: همان‌گونه که استان توانسته از جایگاه آخر به جایگاه پنجم برسد، در حوزه ساخت و ساز مسکن نیز می‌توان این روند ارتقا را رقم زد.

آخرین وضعیت تکمیل موزه دفاع مقدس استان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گزارشی از روند تکمیل موزه دفاع مقدس استان ارائه کرد.

سرهنگ خواست‌خدایی گفت: عملیات بتن‌ریزی سالن آمفی‌تئاتر و کف محل نصب صندلی‌ها در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود این عملیات به‌زودی به پایان برسد.

وی افزود: تمام مصالح مورد نیاز خریداری شده و تجهیزات تخصصی صوت و تصویر نیز که نیازمند فضای نگهداری ویژه است، برای ورود به استان آماده شده و مقرر شده است روز یکشنبه وارد استان شود.