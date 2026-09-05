رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس گفت: اولین خانه والیبال شهرستان قدس به همت مسئولان استانی و شهرستانی در راستای ارتقاء ورزش والیبال و بعنوان پایگاه قهرمانی این رشته ورزشی راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پارسا فر با اشاره به اینکه خانه والیبال شهرستان قدس در رده های سنی مختلف آقایان و بانوان فعالیت خواهد کرد، افزود: شهرستان قدس دارای ظرفیت های ورزشی و ورزشکاران مستعد در رشته های مختلف و بخصوص رشته والیبال است که آغاز بکار خانه والیبال در این شهرستان،نقش بسزایی در پرورش و شناسایی استعدادهای رشته والیبال و زمینه ساز درخشش ورزشکاران این رشته در میدان های ورزشی استانی،ملی و حتی جهانی خواهد بود.