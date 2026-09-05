افتتاح اولین خانه والیبال در شهرستان قدس

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس گفت: اولین خانه والیبال شهرستان قدس به همت مسئولان استانی و شهرستانی در راستای ارتقاء ورزش والیبال و بعنوان پایگاه قهرمانی این رشته ورزشی راه اندازی شد.