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رئیس بنیاد ملی علم ایران گفت: سال گذشته بنیاد در دانشگاه ارومیه نزدیک به ۱۱.۵ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی در قالب طرحهای مختلف، طرح های پسادکتری، رسالههای دکترا و طرحهای بینالمللی منعقد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا هرمزینژاد، رئیس بنیاد ملی علم ایران، امروز در نشست با اساتید و جمعی از دانشجویان تحصیلات دانشگاههای آذربایجانغربی با بیان اینکه حمایتهای این بنیاد بهصورت رقابتی در سطح کل کشور انجام میشود، از رشد صعودی استان آذربایجان غربی در ارسال پروپوزالهای پژوهشی طی دو تا سه سال اخیر خبر داد.
هرمزینژاد با تأکید بر اینکه این استان با وجود پتانسیل بالای دانشگاههای خود، همچنان ظرفیت بسیار بیشتری برای حضور در رقابتهای ملی دارد، اظهار داشت: «خوشبختانه شاهد شیب افزایشی خوبی در تعداد پروپوزالهای ارسالی از این استان هستیم، اما انتظار ما بسیار فراتر است. حضور مستمر ما در دانشگاهها و معرفی کامل پکیجهای حمایتی، میتواند به افزایش چشمگیر این آمار و در نتیجه عقد قراردادهای پژوهشی بیشتر منجر شود.»
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته بنیاد در دانشگاه ارومیه، افزود: «تنها در این دانشگاه، حدود ۱۱.۵ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی در قالب طرحهای مختلف، پروژههای پسادکتری، رسالههای دکترا و طرحهای بینالمللی منعقد شده است.»
رئیس بنیاد ملی علم ایران بر لزوم ارسال پروپوزالهای بیشتر توسط همکاران پژوهشی استان تأکید کرد تا سهم بیشتری از این بودجهها جذب شود.
هرمزینژاد در ادامه با تبیین رویکرد بنیاد ملی علم ایران، تصریح کرد که مأموریت اصلی این نهاد، حمایت از پژوهشهای بنیادی است که لزوماً کاربرد فوری ندارند، اما از زمانی که دکتر افشین به عنوان معاون علمی رئیسجمهور منصوب شدهاند، حمایت از این حوزهها چندین برابر افزایش یافته است.
وی با اشاره به رویکرد جدید بنیاد در برخی فراخوانها، گفت: «ما در کنار حمایت از لایههای بنیادی، نیمنگاهی هم به کاربردپذیری پژوهشها داریم. در برخی فراخوانها، محصول نهایی برای ما اهمیت پیدا میکند؛ چراکه گروههای پژوهشی سالها کار کردهاند و اکنون اثر آن پژوهشها به جامعه ظهور یافته است.»
هرمزینژاد در پایان خاطرنشان کرد که بنیاد ملی علم ایران همچنان بر ظرفیتسازی در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی متمرکز است و دیگر نهادهای حمایتی کشور عهدهدار پژوهشهای کاملاً کاربردی خواهند بود.