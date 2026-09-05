رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت با توجه به زاد و ولد دام‌ها در پائیز پیش بینی می‌شود که عرضه دام به بازار مصرف افزایش یابد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، منصور پوریان با بیان اینکه روند عرضه دام به کشتارگاه‌ها طبق روال در حال انجام است، اظهار داشت: عرضه دام‌های کشتاری سبک و سنگین بصورت منظم و روزانه در حجم بالایی توزیع می‌شود و با فرارسیدن پائیز میزان عرضه افزایش می‌یابد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام افزود: در فصل پائیز پیک زایش دام سبک و همچنین گاومیش را داریم که طبیعتا باعث افزایش جمعیت دامی کشور خواهد شد.

پوریان تصریح کرد: با رشد جمعیت گاومیش، در حال برنامه ریزی برای ساماندهی و تسهیل روند کشتار و عرضه متناسب با بازار هستیم.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با اشاره به آغاز روند واردات گوشت، پیش بینی کرد که با عرضه گوشت‌های وارداتی، فضای بازار رقابتی شود.

پوریان درباره قیمت دام زنده در میانه شهریورماه اظهار داشت: هر کیلوگرم بره در جنوب غرب و غرب ۶۵۰ هزار تومان و در شمال شرق ۶۸۰ هزار تومان است، قیمت گوساله هلشتاین هم ۵۱۰ تا ۵۲۰ هزار تومان و گاومیش ۵۰۰ هزار تومان است.