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سپهر اعتمادپور، ملیپوش اسکواش ایران، در رقابتهای بینالمللی بفیت اکو در ازبکستان به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سپهر اعتمادپور، ملیپوش اسکواش ایران، در دومین دیدار خود در رقابتهای بینالمللی بفیت اکو در ازبکستان مقابل «طیب اسلم» از پاکستان به میدان رفت.
اعتمادپور در این دیدار با نتیجه ۳ به یک مقابل حریف پاکستانی نتیجه را واگذار کرد. او در دو گیم نخست نتوانست برتری لازم را به دست آورد، اما در گیم سوم با ارائه نمایشی بهتر، بازی را به سود خود به پایان رساند. در گیم چهارم نیز اعتمادپور تا امتیاز ۱۰ به ۸ از حریف پیش بود، اما در نهایت طیب اسلم توانست این گیم را به سود خود تمام کند.
رقابتهای بینالمللی بفیت اکو با حضور بازیکنانی از کشورهای مختلف در ازبکستان برگزار میشود و حضور اعتمادپور در این مسابقات، در راستای برنامه آمادهسازی وی برای رویدادهای مهم پیشرو و کسب تجربه از رقابتهای متوالی بینالمللی صورت گرفت.
با پایان کار اعتمادپور در این رقابتها، ملیپوش اسکواش ایران پس از استراحت و ریکاوری، با بازگشت به تهران تمرینات خود را برای ادامه مسیر آمادهسازی و حضور در بازیهای آسیایی پیگیری خواهد کرد.