رئیس قوه قضائیه در حاشیه نشست سران قضائی بریکس، با تأکید بر ضرورت تغییر نظم قضائی جهان، بر ناکامی آمریکا در برابر دستاورد‌های ملت ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در حاشیه نشست سران قضائی بریکس، با تأکید بر ضرورت تغییر نظم قضائی جهان، بر ناکامی آمریکا در برابر دستاورد‌های ملت ایران تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت دیپلماسی قضائی با شرکای جهانی از جمله چین و روسیه، خواستار جهش در همکاری‌های دوجانبه شد؛ درخواستی که با استقبال مقامات کشور‌های عضو بریکس روبه‌رو شد.