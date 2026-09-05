به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رضا دالوند در بخش تصویرگری و احمد اکبرپور برای دومین بار در بخش نویسندگی از طرف این شورا به عنوان نامزد‌های ایرانی جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۸ به دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) معرفی شدند.

رضا دالوند از تصویرگران جوان و خلاق ایرانی است که فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه کتاب کودک و نوجوان دنبال کرده است. او تاکنون در خلق بیش از ۳۰ کتاب برای گروه‌های سنی مختلف به‌عنوان تصویرگر و نویسنده/تصویرگر حضور داشته است. آثار او در کشور‌های مختلف منتشر و به بیش از ۱۵ زبان، از جمله انگلیسی، فرانسوی، ژاپنی، کره‌ای، ترکی، روسی، چینی، پرتغالی، اسپانیایی، سوئدی و ... ترجمه شده‌اند و در کنار دریافت جوایز متعدد ملی و بین‌المللی، در رویداد‌ها و نمایشگاه‌های معتبر جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

دالوند جوایز و افتخارات بسیاری همچون جایزه بزرگ موزه کتاب تصویری اوشیما در ژاپن و قلم طلای بلگراد را به دست آورده و در مسابقه بین‌المللی تصویرگری نامی در کره جنوبی نیز مورد تقدیر قرار گرفته است. آثار او در چندین دوره از نمایشگاه تصویرگران بولونیا انتخاب شده‌اند و همچنین در فهرست کلاغ سفید کتابخانه مونیخ در سال‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند. دالوند چهار دوره نیز نامزد جایزه یادبود آسترید لیندگرن بوده است.

در تصویرگری‌های رضا دالوند، خلاقیت و برخورداری از زبان بصری شخصی در کنار توجه به ویژگی‌های هر متن، اهمیت دارد. او برای هر اثر، متناسب با فضای داستان و مخاطب، شیوه‌ها و تکنیک‌های متفاوتی را تجربه می‌کند و در بسیاری از کتاب‌هایش تصویر صرفاً بازگو کننده متن نیست، بلکه در کنار متن روایتی مستقل شکل می‌دهد. توجه هم‌زمان به شخصیت‌ها، فضا و جزئیات، در کنار نگاهی ساده و یکپارچه به تصویر، از ویژگی‌های قابل توجه آثار اوست.

توجه به جهان ذهنی و عاطفی کودک و درک خلاقیت رها، بازیگوشانه و کشف‌گرانه او نیز در آثار دالوند دیده می‌شود. تصویر‌های او اغلب فضایی برای تخیل و مشارکت فعال کودک فراهم می‌کنند و مخاطب را به کشف جزئیات و شکل‌دادن به معنا دعوت می‌کنند. خودپذیری، هویت، تفاوت، انتخاب و حقوق کودکان و بسیاری موضوعات فرهنگی و اجتماعی از جمله مضامینی هستند که در آثار او مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در آثار دالوند، عناصر و نشانه‌های فرهنگی و ایرانی نیز حضوری معنادار دارند و در شکل‌گیری شخصیت‌ها، فضا‌ها و جهان داستانی به کار گرفته می‌شوند، بی‌آنکه در حد عناصر تزئینی محدود بمانند. پیوند این ریشه‌های فرهنگی با تجربه‌های معاصر و زبان تصویری شخصی، از ویژگی‌هایی است که به آثار او امکان ارتباط با مخاطبان در فرهنگ‌های مختلف را داده است.

شورای کتاب کودک، با توجه به خلاقیت و تنوع در آفرینش هنری، توانایی دالوند در برقراری رابطه‌ای خلاقانه میان متن و تصویر، توجه به جهان و تخیل کودک، برخورداری از زبان تصویری شخصی و همچنین حضور و شناخته‌شدن آثار او در عرصه بین‌المللی، رضا دالوند را شایسته معرفی به‌عنوان نامزد ایران در بخش تصویرگری جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۸ دانسته است.

احمد اکبرپور بیش از ۴۰ سال در عرصه‌ی ادبیات کودک و نوجوان فعال است و بیش از ۵۰ عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان به چاپ رسانده است. ارزش‌های جهان‌شمول مانند دموکراسی، پذیرفتن تفاوت‌های انسانی، صلح و دوستی، توجه به محیط زیست، توجه به ویژگی‌ها و نیاز‌های کودکان و نوجوانان، مفهوم تفاوت و پذیرش آن در زندگی در آثار او بازتابی بنیادین دارد.

نگاه متفاوت و ضدجنگ در آثار اکبرپور برجسته و شاخص است. کودکان با نیاز‌های ویژه جایگاه خاصی در آثار اکبر پور دارند و به کودکان نشان می‌دهد چگونه باید با سوگ فقدان عزیزان کنار بیایند. در آثارش به‌طور غیرمستقیم مهارت‌های تفکر خلاق و انتقادی را در مخاطب ارتقا داده و خواننده، مخاطب فعال است. اکبرپور نویسنده‌ای جریان‌ساز و تحول‌آفرین و صاحب سبک درحوزه ادبیات معاصر ایران است. او زیرکانه و با کاربرد تکنیک‌ها و شگرد‌های خاص، برای ایجاد قدرت و امید در مخاطب کودک و نوجوان بهره می‌برد. او به عنوان نویسنده‌ای کلیشه‌گریز و تجربه‌گرا کوشیده در هر اثرش تکنیک تازه‌ای به‌کار ببرد و به دنبال تجربه‌های تازه است.

اکبرپور با برگزاری مستمر کارگاه‌های داستان‌نویسی برای همه گروه‌های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال، نقد ادبی، نشست‌ها و داوری‌ها در رشد و ارتقای سطح ادبیات کودک و نوجوان و فرهنگ ایرانی تاثیرگذار بوده است.

اکبرپور ویژگی‌های مخاطب کودک و نوجوان و نیاز‌های آنها را می‌شناسد و با ذهنیت آنها به جهان و پیرامونش نگاه می‌کند. او با نزدیک شدن به دنیای متفاوت کودکی و شرکت دادن کودکان در خلق و حتی تغییر مسیر داستان در آثارش، موفق به ایجاد فضایی شده است که در آن کودک خود را تاحدی در آفرینش اثر سهیم به‌حساب می‌آورد. در بازآفرینی و بازنویسی افسانه‌ها، با خلاقیت و نوآوری، فرهنگ کهن ایرانی به زبانی تازه به مخاطب عرضه می‌کند.

اکبرپور تاکنون موفق شده است ۳۵ جایزه داخلی و خارجی را دریافت کند و به فهرست‌های معتبر جهانی راه یابد.

درباره آثار اکبرپور چندین مقاله، نقد و پایان نامه نوشته و به چاپ رسیده است. داستان قطار شب نیز مورد اقتباس سینمایی و تله فیلم قرار گرفته است. تاکنون آثار او به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، چینی، کره‌ای و ترکی استانبولی ترجمه شده است.

احمد اکبرپور در سال ۲۰۲۶ به فهرست کوتاه بخش نویسندگان جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن راه یافته است.

جایزه هانس کریستین اندرسن که به نوبل کوچک معروف است هر دو سال یک‌بار به مجموعه آثار یک نویسنده و یک تصویرگر، برای یک‌عمر فعالیت حرفه‌ای در حوزه ادبیات کودک، از سوی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) اهدا می‌شود. تداوم در تولید ادبیات کودک، خلق آثار بدیع، اصیل و هنرمندانه و داشتن سهمی پایدار در پیشبرد ادبیات کودک جهان از معیار‌های انتخاب نویسنده‌ها و تصویرگران است.

در دوره‌های گذشته هوشنگ مرادی کرمانی، محمدرضا یوسفی، محمدهادی محمدی، احمدرضا احمدی، فرهاد حسن زاده و جمشید خانیان، نویسندگانی بودند که به عنوان نامزد‌های بخش متن جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن معرفی شدند. در این میان هوشنگ مرادی کرمانی مورد تشویق داوران قرارگرفت. احمدرضا احمدی، فرهاد حسن زاده و احمد اکبرپور به فهرست پنج نویسنده برتر جهان راه پیدا کردند.

همچنین در بخش تصویرگری، فرشید مثقالی، نسرین خسروی، محمدعلی بنی اسدی، پژمان رحیمی زاده و فرشید شفیعی تصویرگرانی بودند که به عنوان نامزد‌های بخش تصویر جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن معرفی شدند. در این میان فرشید مثقالی (معرفی‌شده از سوی شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) تنها برنده ایرانی این جایزه است و محمدعلی بنی اسدی و پژمان رحیمی زاده به فهرست پنج تصویرگر برتر جهان راه پیدا کردند.