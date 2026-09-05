سلاح، تنها راه مقاومت در برابر اشغالگران نیست. محمد رَیاحِنِه، جوان فلسطینی، در حمله صهیونیست‌ها دو پای خود را از دست داد، اما ایستاد و به نماد مقاومت تبدیل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین؛ شش تن از دوستانش سال ۲۰۲۳ در حمله موشکی به اردوگاه جنین به شهادت رسیدند. خودش اما، پاهایش را از دست داد، با مرگ دست و پنجه نرم کرد و به شکل معجزه آسایی نجات یافت. وقتی از کما به هوش آمد، خود را بدون پا یافت.

محمد ریاحنه می‌گوید: سال ۲۰۲۳ هدف حمله رژیم اشغالگر قرار گرفتم، یک حمله کور بود. من و چند جوان دیگر بیرون در کوچه ایستاده بودیم که موشک ارتش اشغالگر به ما اصابت کرد. پاهایم قطع شد و شش جوان که همراهم بودند، از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله، به شهادت رسیدند.

او دو راه پیش رو داشت، یا تسلیم شدن و کنار کشیدن، یا ادامه زندگی. محمد ریاحنه، پدری با شش فرزند، تصمیم به مقاومت گرفت و کسب و کار کوچکی راه انداخت تا مخارج خانواده‌اش را تامین کند.

این مرد نماد فلسطینی است که مقاومت را چیزی فراتر از اسلحه می‌داند، این ایستادگی و پایداری، مقاومت در برابر اشغالگری است که می‌خواست او از تامین معیشت خود و فرزندانش باز بماند و در نهایت از بین برود.

همسر صبور او نیز نمادی از یک زن مقاوم فلسطینی است. او در برابر بلایی که سر همسرش آمد، منفعل نماند، بلکه دست در دست همسرش ایستاد و او را به راه‌اندازی کسب و کارش تشویق کرد. او در برابر طوفان‌های زندگی کنار همسرش ایستاد تا رسالت زن، مادر و همسر بودن را در میدان مقاومت چندجانبه، به نمایش بگذارد.

اشغالگران با قطع پاهایش می‌خواستند او را سر بار جامعه کنند، اما او با دو پای مصنوعی، شرایط و مجروحیت را به چالش کشید و گفت من هستم.