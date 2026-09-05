کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی از فردا توزیع می‌شود.

آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی از فردا

آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی از فردا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت.

هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت مذکور است.

برای ورود به جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا شناسنامه الزامی است.

آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.