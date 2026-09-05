۱۰ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال پاداش «افزایش تولید» به ۱۱ هزار کارگر در ۳۵ بنگاه اقتصادی استان طی پنج ماهه نخست امسال پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: مطابق با ماده ۴۸ قانون کار، کارفرمایان برای ارتقای بهره‌ وری و افزایش تولید در بنگاه‌های اقتصادی می‌ توانند با انعقاد قراردادهای یک‌ ساله بین خود و کارگران، تحت نظارت و تأیید اداره کل کار، از نظام پاداش تولید بهره‌ مند شوند.

حسن سروری با مقایسه آماری سال جاری و سال گذشته در پرداخت پاداش «افزایش تولید» تأکید کرد: در سال گذشته این رقم هشت هزار میلیارد ریال بود که امسال با توسعه قراردادها در راستای تحقق نظام‌ های عدالت مزدی، افزایش تولید و ارتقای بهره‌ وری، این مبلغ به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

سروری ادامه داد: این روند با هدف بهبود کیفیت کالا و خدمات، افزایش مزد کارگران و تقویت نظام‌ های کارمزدی و همچنین حمایت از بنگاه‌ های اقتصادی برای رشد تولید صورت می‌ گیرد.

وی همچنین به مزیت معافیت از حق بیمه در سایه اجرای ماده ۴۰ قانون کار اشاره کرد و گفت: مبالغ پرداختی تحت این قراردادها از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی معاف می‌ شوند؛ به طوری که کارفرما به اندازه پرداختی در قالب این قراردادها با کارگران از پرداخت حق بیمه معاف می‌ شوند.

سروری در پایان گفت: در این راستا میزان مساعدت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از معافیت کارفرمایان در پرداخت حق بیمه کارگران طی پنج ماهه نخست سال جاری ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.

حدود ۶ هزار بنگاه اقتصادی نیز در خراسان رضوی فعال است، از حدود یک میلیون کارگر در استان ۷۹۵ هزار و ۵۸۱ نفر بیمه شده اصلی مشمول قانون کار و مابقی خارج از این شمول هستند.