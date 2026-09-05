محسن طرزطلب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی؛ با اشاره به آغاز پذیره‌نویسی صندوق پروژه ۵۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی از فردا (یکشنبه، ۱۵ شهریور) گفت: پیش از این صندوق‌های پروژه نیروگاه خورشیدی عرضه شده بود، اما صندوق پروژه «نور» با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، بزرگ‌ترین صندوق پروژه در این حوزه است که تاکنون در این ابعاد عرضه شده است.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه، پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی آن است و این طرح در ۱۰۶ ساختگاه در ۹ استان کشور در حال اجراست.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: با توجه به پیشرفت پروژه، بخشی از نیروگاه‌ها هم‌اکنون آماده تولید برق هستند و بیش از نیمی از ظرفیت ۵۰۰ مگاواتی پروژه یا به شبکه متصل شده یا آماده تولید برق است؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود بخش دیگری از نیروگاه‌ها طی یکی دو ماه آینده به شبکه متصل شوند.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: برق تولیدی این نیروگاه‌ها در بورس سبز انرژی عرضه خواهد شد و بر اساس محاسبات انجام‌شده، نرخ بازده داخلی (IRR) این پروژه بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی شده است.

طرزطلب یکی دیگر از مزیت‌های این صندوق را امکان استفاده دارندگان یونیت‌ها از برخی مشوق‌های قانونی دانست و افزود: صنایع بزرگ که طبق قانون موظف به تأمین بخشی از برق مصرفی خود از انرژی‌های تجدیدپذیر هستند، در صورت انجام ندادن این تکلیف مشمول جریمه می‌شوند و دارندگان یونیت‌های این صندوق می‌توانند در چارچوب مقررات از ظرفیت ایجادشده برای ایفای این تعهدات استفاده کنند.

وی اضافه کرد: ادارات دولتی نیز موظف به تأمین بخشی از برق مصرفی خود از منابع تجدیدپذیر هستند و در صورت انجام ندادن این تکلیف مشمول جریمه خواهند شد و دارندگان یونیت‌های صندوق نیز می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: صنایع انرژی‌بر و بزرگ در صورت ساخت نیروگاه تجدیدپذیر می‌توانند از مشوق‌هایی مانند معافیت از مدیریت بار و محدودیت‌های قطع برق بهره‌مند شوند و دارندگان یونیت‌های این پروژه نیز می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

معاون وزیر نیرو درباره نحوه پذیره‌نویسی صندوق پروژه «نور» گفت: پذیره‌نویسی از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه آغاز می‌شود و در مرحله نخست، هر متقاضی حقیقی و حقوقی می‌تواند تا سقف ۵ میلیون تومان یونیت خریداری کند.

وی افزود: در صورتی که پس از مرحله نخست یونیتی باقی بماند، امکان خرید تا سقف ۵۰ میلیون تومان در همان روز فراهم خواهد شد و اگر باز هم سهامی باقی بماند، از روز بعد متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند بدون محدودیت مرحله نخست نسبت به خرید اقدام کنند.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: در مجموع پنج میلیارد سهم برای پذیره‌نویسی عرضه می‌شود که ارزش اسمی هر سهم هزار تومان است و پیش‌بینی می‌کنیم در مرحله نخست حدود پنج همت منابع از طریق پذیره‌نویسی جذب شود.

طرزطلب با اشاره به بازخورد‌های دریافت‌شده از بازار سرمایه افزود: پیش‌بینی می‌کنم در همان ساعات اولیه، کل سهام در نظر گرفته‌شده برای عرضه به فروش برسد.

وی درباره میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه تصریح کرد: تاکنون حدود ۱۵.۵ همت برای اجرای این پروژه هزینه شده و برای تکمیل ۱۰۰ درصدی آن حدود ۱۰ همت منابع دیگر نیاز است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تأکید کرد: برنامه‌ریزی انجام‌شده این است که حداکثر تا پیش از پیک مصرف برق سال آینده، همه طرح های این مجموعه به بهره‌برداری برسند.

طرزطلب گفت: امیدواریم این طرح با استقبال عمومی مواجه شود و بتوانیم مردم را به مشارکت در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، علاقه‌مند کنیم و در ادامه نیز توسعه نیروگاه‌های بادی و صندوق پروژه ارزی را دنبال خواهیم کرد.