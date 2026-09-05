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قائممقام بنیاد ملی نخبگان گفت: از زمان تأسیس تاکنون در مجموع ۶۲ هزار و ۸۷۸ نفر بهعنوان نخبه و استعداد برتراز ۶۹۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قائممقام بنیاد ملی نخبگان، در دیدار با اساتید دانشگاههای ارومیه به تشریح ساختار مأموریتی و هرم نخبگی کشور، آمار برگزیدگان و طرحهای حمایتی این بنیاد پرداخت.
سعید خدایگان با اشاره به «هرم مأموریتی» بنیاد، سه محور اصلی را شامل شبکهسازی حل مسئله، جذب و نگهداشت و تکریم و الگوسازی از نخبگان برشمرد و با تأکید بر اهمیت محور جذب و نگهداشت، گفت: «با توجه به شرایط امروز کشور، مهمترین محور مأموریتی بنیاد، موضوع جذب و نگهداشت است؛ چراکه با پدیده مهاجرت نخبگان و مکش شدید از بیرون مواجه هستیم و نرخ بازگشت نخبگان مهاجرتکرده بسیار پایین است.»
وی در تشریح «هرم نخبگی» کشور، ساختار آن را از قاعده تا قله شامل دانشآموزان و دانشجویان مستعد، دانشآموختگان برتر، سرآمدان و در نهایت نخبگان دانست و افزود: «در هر لایه، پنج درصد بالای آن جامعه مورد حمایت قرار میگیرند. بیشترین تجمع ما در لایههای دانشجویان، دانشآموختگان و سرآمدان است.» شعار سازمانی بنیاد نیز «دانایی، توانایی، مانایی» عنوان شد.
قائممقام بنیاد با ارائه آماری از عملکرد کل بنیاد از زمان تأسیس تاکنون، اعلام کرد که در مجموع ۶۲ هزار و ۸۷۸ نفر بهعنوان نخبه و استعداد برتر شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتهاند. از نظر جنسیت، ۷۰ درصد برگزیدگان را آقایان و ۳۰ درصد را خانمها تشکیل میدهند. همچنین پرتکرارترین معدل آخرین مقطع تحصیلی برگزیدگان، محدوده ۱۸ تا ۱۸.۵ بوده است.
برگزیدگان از ۶۹۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در ۵۲۴ رشته مختلف شناسایی شدهاند. خدایگان با تأکید بر تمرکز نخبگانی در دانشگاههای برتر، خاطرنشان کرد: «بیش از صد برگزیده در ۶۵ دانشگاه داریم و ۷۷ درصد از کل برگزیدگان، متعلق به ۳۰ دانشگاه برتر کشور هستند.» بیشترین سهم برگزیدگان نیز مربوط به رشتههای فنی و مهندسی با ۴۲ درصد است و پس از آن بهترتیب علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، کشاورزی و هنر و معماری قرار دارند.
خدایگان در ادامه به تشریح مهمترین طرحهای حمایتی بنیاد پرداخت: طرح شهاب (دانشآموزان برتر): با همکاری آموزش و پرورش و سازمان استعدادهای درخشان اجرا میشود و سالانه ۴.۲ میلیون دانشآموز را در سراسر کشور بهصورت نامحسوس توسط معلمان پوشش میدهد و · طرح شهید وزوایی (دانشجویان برتر): ویژه نفرات برتر کنکور، مدالآوران المپیاد و دانشجویان برتر دانشگاههاست که در سال گذشته ۲۶۰۰ نفر را شناسایی کرده است. این طرح شامل بستههای حمایت مالی، پژوهشی، فناورانه، کمکهزینه تحصیلی، وام و خرید تجهیزات آموزشی است.
وی در پایان بر لزوم هویتبخشی به جامعه نخبگانی تأکید کرد و از آغاز صدور مرحلهای کارت نخبگی بر اساس هرم نخبگی خبر داد که با هدف تقویت حس تعلق و انسجام بیشتر طراحی شده است.