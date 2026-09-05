سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در حوزه سلامت، تولید دارو و پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و داروخانه‌ها فردا در کمیسیون بهداشت و درمان بررسی و ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سلمان اسحاقی با اشاره به بررسی مسائل و چالش‌های موجود در نظام سلامت در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در حوزه سلامت سوال کرده بود به ویژه اینکه با توجه به بحران‌هایی که در نظام سلامت با آن مواجه هستیم، این سازمان چه برنامه‌ای برای حوزه سلامت، تولید دارو و همچنین پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و داروخانه‌ها دارد.

وی ادامه داد: در پاسخ به این سوال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که محمدی که اخیرا به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شده، برنامه منسجم، متقن و دارای قابلیت اجرایی را به وزارت کار ارائه کرده است که می‌تواند نویدبخش انجام اقدامات مؤثر در حوزه سلامت باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: بر همین اساس، از سرپرست سازمان تامین اجتماعی دعوت شده است تا در جلسه فردای کمیسیون بهداشت و درمان حضور یابد و جزئیات این برنامه را برای نمایندگان تشریح کند.

اسحاقی تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان در این نشست بررسی خواهد کرد که برنامه ارائه شده از سوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و آیا ظرفیت و امکان اجرای آن در کشور وجود دارد یا خیر.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، یادآور شد: همچنین در این جلسه ارزیابی خواهیم کرد که آیا برنامه ارائه شده از سوی سرپرست تامین اجتماعی می‌تواند چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای حل بخشی از مشکلات و چالش‌های موجود در نظام سلامت، به ویژه در حوزه تولید دارو و پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و داروخانه‌ها، ایجاد کند یا خیر.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: بنابراین ارزیابی برنامه محمدی برای حوزه سلامت و بررسی میزان قابلیت اجرایی شدن آن، فردا در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار دارد.