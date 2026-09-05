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معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز با تشریح نتیجه کارشناسی اشیای مکشوفه در یک پرونده قضایی گفت: سکههای منتسب به دوره ساسانی در این پرونده، بدل و فاقد اصالت تشخیص داده شده و از نظر فرهنگیتاریخی واجد ارزش تشخیص داده نشدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما شهباز محمودی اظهار کرد: در پی درخواست کلانتری ۳۴ گرمدره و در پاسخ به مکاتبه این یگان با ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز و همچنین در اجرای دستور شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک کرج، موضوع بررسی و کارشناسی اشیای مکشوفه در دستور کار کارشناسان این ادارهکل قرار گرفت.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: پس از انجام بررسیهای کارشناسی، اشیای مکشوفه از منظر اصالت، قدمت و ارزش فرهنگیتاریخی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج بررسیها نشان داد بخشی از این اقلام که به سکههای دوره ساسانی منتسب شده بودند، اصل نبوده و به عنوان سکه بدل تشخیص داده شدند.
او ادامه داد: در بررسی یک مورد از سکههای بدل دوره ساسانی مشخص شد این شیء فاقد اصالت بوده و به همین دلیل ارزش فرهنگیتاریخی برای آن احراز نمیشود. ارزش ریالی این شیء نیز با توجه به نتیجه کارشناسی انجامشده، حدود ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
محمودی با تأکید بر اهمیت تشخیص اصالت اشیای منسوب به دورههای تاریخی گفت: صرف شباهت ظاهری یک شیء به آثار متعلق به دورههای تاریخی به معنای برخورداری آن از ارزش تاریخی و فرهنگی نیست و تشخیص این موضوع نیازمند بررسی تخصصی و کارشناسی است. در این پرونده نیز بررسی کارشناسان نشان داد سکههای مورد اشاره، برخلاف انتساب اولیه، اصالت تاریخی ندارند.
او توضیح داد: یکی از موضوعات مهم در مواجهه با اشیای مکشوفه، تفکیک دقیق آثار واجد ارزش فرهنگیتاریخی از اشیای بدل و معاصر است؛ چرا که نتیجه این کارشناسی میتواند در روند رسیدگی قضایی، نحوه نگهداری اشیا و تعیین تکلیف آنها مؤثر باشد.
این مسئول با اشاره به ابعاد حقوقی پرونده تصریح کرد: با توجه به مفاد مواد ۵۶۲ و ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و همچنین موضوع ضبط و تحویل اشیای فرهنگی ـ تاریخی به امین اموال، اقدامات لازم در خصوص اقلام مکشوفه مطابق دستور مقام قضایی انجام میشود.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز خاطرنشان کرد: نتیجه کارشناسی میراث فرهنگی درباره اشیای مکشوفه، در چارچوب پرونده قضایی به مرجع ذیصلاح اعلام شده و تصمیم نهایی درباره وضعیت این اقلام نیز با مقام قضایی خواهد بود.
محمودی در پایان گفت: بررسی علمی و کارشناسی اشیای مکشوفه علاوه بر کمک به تعیین اصالت و ارزش تاریخی آنها، از بروز اشتباه در شناسایی آثار و انتساب نادرست اشیا به دورههای تاریخی جلوگیری میکند و این موضوع در صیانت از میراث فرهنگی و ساماندهی وضعیت اشیای مکشوفه اهمیت ویژهای دارد.