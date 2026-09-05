پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل بنیاد زائر خراسان جنوبی از تکمیل سه طبقه از زائرسرای استان در مشهد خبر داد و از خیران خواست برای تکمیل ۵ طبقه باقیمانده مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جوینده، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات خراسان جنوبی و مدیرعامل بنیاد زائران استان، با حضور در برنامه «پرسمان» صداوسیمای استان گفت: ایجاد زائرسرا در مشهد مقدس برای زائرانی که تمکن مالی ندارند از جمله خواستههای همیشگی رهبر شهید بود؛ این کار با همکاری خیران و واقفان شروع شد و نماینده ولیفقیه در استان مسئول این کار هستند. از مردم و خیران میخواهیم به ما برای تسریع ساخت این ساختمان کمک کنند.
وی افزود: برای ۸ طبقه این ساختمان تعیین تکلیف شده و سه طبقه بهطور کامل اجرا شده است؛ برای ۵ طبقه بعدی نیز، آهن خریداری شده و آماده اجرا است. این واحدها با مبلغ پایین در اختیار زائران قرار میگیرد.
جوینده بیان کرد: این ساختمان به عبارتی یک هتل سه ستاره با ۵ هزار و ۵۰۰ متر زیربنا است که تمامی هزینه ساخت آن توسط مردم تأمین میشود. هماستانیها میتوانند کمکهای خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۳۴۴۲۸ نزد بانک ملی و شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۵۳۰۷۳۳۳ نزد بانک قرضالحسنه مهر واریز کنند و یا به دفتر سابق نماینده ولیفقیه مراجعه کنند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات و عالیات و مدیرعامل بنیاد زائران خراسان جنوبی ادامه داد: امکان خرید سوئیت بهصورت وقف را برای مردم وجود دارد؛ یعنی برای یک تخت ۶۰ میلیون تومان، دو تخت ۱۲۰ میلیون تومان و تا ۶ تخت که خیر خریداری کرده و برای زائرسرا وقف میکند و میتواند خود فرد سالی ده روز در این سوئیت اسکان داشته باشد و یا فرد دیگری را برای اسکان معرفی کند.
وی عنوان کرد: فراگیرترین شکل ممکن برای کمک به این طرح، واریز مبلغ ۸ هزار تومان به نام نامی امام هشتم است که برای مردم عدد بزرگی نیست، اما در کنار هم مبلغ قابلتوجهی میشود و ما را به هدف اصلیمان میرساند.
جوینده تصریح کرد: این زائرسرا، به فاصله ۷۰۰ متری حرم و در طبرسی ۲۰ واقع شده است و دسترسی آسان به حملونقل عمومی فراهم است.